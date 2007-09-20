ترور غانم با هدف جلوگیری از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به عقیده این مطبوعات هدف از ترور غانم، تعطیل کردن انتخابات ریاست جمهوری لبنان و جلوگیری از دستیابی به توافق درباره رئیس جمهوری آینده در این کشور است.

روزنامه المستقبل که متعلق به خانواده حریری است در واکنش به ترور غانم از جامعه بین المللی خواست از نمایندگان جناح اکثریت مجلس لبنان حمایت کنند؛ این روزنامه همچنین سوریه را به تلاش برای جلوگیری از انتخاب رئیس جمهور از جناح اکثریت مجلس لبنان متهم کرد.

روزنامه النهار که یکی از روزنامه های نزدیک به جناح اکثریت به شمار می رود؛ در این رابطه نوشت: هدف از ترور غانم کاهش شمار نمایندگان جناح اکثریت و در نتیجه تاثیر گذاشتن بر انتخابات ریاست جمهوری است.

روزنامه الدیار وابسته به موافقان تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان نیز نوشت : ترور غانم، فضای به وجود آمده را میان گروههای سیاسی لبنان که در پی موافقت با ابتکار نبیه بری رئیس مجلس لبنان به وجود آمده بود از بین برد.

روزنامه السفیر دیگر روزنامه وابسته به موافقان تشکیل دولت وحدت ملی نیز ضمن انتقاد از اتهامات وارده به سوریه مبنی بر اینکه این کشور در ترور غانم نقش داشته است، به این مسئله اشاره کرد که هر شکست سیاسی، دارای مقدمات امنیتی است.

روزنامه الاخبار وابسته به مخالفان دولت فؤاد سنیوره نیز با ذکر این عنوان که ترور، توافق گروههای سیاسی را تهدید و زمینه را برای ایجاد خلا قانونی در انتخابات ریاست جمهوری آماده می کند، نوشت : بزرگترین ضربه بر اثراین حادثه به ابتکار نبیه بری وارد شد.

به موجب ابتکار بری، موافقان تشکیل دولت وحدت ملی در صورت دستیابی به توافق درباره انتخابات ریاست جموری لبنان، از خواسته خود مبنی بر تشکیل دولت وحدت ملی صرفنظر خواهند کرد.

جناح اکثریت پارلمان لبنان اخیرا از ابتکار بری و از سرگیری گفتگوهای ملی با هدف دستیابی به توافق در مورد انتخابات ریاست جمهوری لبنان استقبال کرده بود.

ترور آنطوان غانم عصر روز چهارشنبه 28 شهریور بر اثر انفجار خودرو ی بمب گذاری شده در منطقه مسیحی نشین سن الفیل در ناحیه شرقی بیروت روی داد که بر اثر آن پنج نفر کشته و 71 نفر زخمی شدند.