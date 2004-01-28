پايان سال جاري ميلادي موعد بازداشت بن لادن

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، " براين هيلفرني" سخنگوي نظاميان آمريكايي مستقر در افغانستان امروز چهارشنبه در كنفرانس مطبوعاتي در كابل همچنين گفت:" اسامه بن لادن رئيس سازمان القاعده ، ملاعمر رهبر گزوه طالبان و گلبلدين حكمتيارنخست وزير سابق افغانستان تهديد كننده جهان بوده و بايد آنان را فعاليت بازداشت.

وي ادامه داد: معتقدم كه دراواخر سال جاري ميلادي آنها را بازداشت مي كنيم.

گفتني است اسامه بن لادن رئيس سازمان القاعده و ملاعمر رهبر گروه طالبان كه در سالهاي 1996 الي 2001ميلادي زمامداري افغانستان را برعهده داشت پس از تجاوز نظامي آمريكا در اكتبر(مهر ماه) 2001 ميلادي تاكنون تحت تعقيب نظاميان آمريكايي قرار دارند.

سخنگوي نظاميان آمريكايي همچنين از زخمي شدن سه نظامي آمريكا در نزديكي شهر كابل براثرحمله مهاجمان ناشناس خبر داد.