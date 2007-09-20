هفتمین نمایشگاه رمضانیه در شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس پیش از ظهر امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه به خبرنگاران گفت: نمایشگاه رمضانیه در دو بخش نمایشگاه قرآنی و ترجمه تصویری آیات قرآن برپا شده است.

منصور طبیعی ادامه داد: بخش اول این نمایشگاه مربوط به نسخ خطی و چاپی قرآن بوده که با همکاری انتشارات نوید شیراز بر پا شده است.

وی با بیان اینکه بخش دوم نمایشگاه با همکاری مرکز تحقیقات علوم حوزوی اصفهان برپا شده گفت: در این بخش ترجمه تصویری 45 مثل از آیات قرآنی که به صورت تابلو های نقاشی ترسیم شده در معرض دید عموم قرار گرفته است.

مدیرکل ارشاد فارس خاطرنشان کرد: نمایشگاه نسخ قرآنی تا پایان ماه رمضان و نمایشگاه ترجمه تصویری تا دو هفته دیگر ادامه دارد.

طبیعی تصریح کرد: پس از اتمام نمایشگاه نقاشی نمایشگاه دیگری که مربوط به هنرمندان شیرازی است آغاز به کار خواهد کرد.