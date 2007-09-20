دستگاه ها در واگذاری واحدهای خود به بخش خصوصی سه ماه مهلت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در محل استانداری افزود: ستاد اجرائی سیاست های اصل 44 در استانداری مازندران تشکیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: دستگاهها موظفند تا مهلت مقرر نسبت به اعلام واگذاری واحدهای مختلف خود به دبیرخانه اصل 44 اعلام نمایند.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه دولت با اجرای سیاست های اصل 44 گام های اساسی در کاهش تصدی گری برداشته است تصریح کرد: آموزش و پرورش می تواند از طریق بنگاه های اقثصادی زودبازده رشته های فنی و حرفه ای را در مدارس غیر انتفاغی فعال کند.

وی با بیان اینکه اجرای فعالیت های عمرانی و فاضلاب در مازندران بسیار کند است یادآور شد: باید با اتخاذ مکانیزم های اساسی و از محل تسهیلات بانک ها فعالیت های عمرانی این بخش تسریع یابد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه تعادل در بین نیروهای انسانی سازمان وجود ندارد اظهار داشت: مدیریت به بیش از 50 هزار نیروی انسانی و جابجائی این افراد امکان پذیر نیست.

عبدالوحید فیاضی ادامه داد: توسعه فنی و حرفه ای از اولویت های اساسی در آموزش و پرورش است.