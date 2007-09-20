به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رضا گرجی خلبان جنگنده صاعقه که امروز با این بمب افکن شکاری در آسمان تهران پرواز کرد، پس از پرواز موفقیت آمیز خود در جمع خبرنگاران، پرواز با جنگنده ایرانی را برای خود یک نعمت بزرگ خواند و گفت : این برای من افتخار است که توانسته ام امروز با جنگنده ساخت کشور در آسمان تهران پرواز کنم .

وی افزود: اکنون بنده همچون افرادی که با این جنگنده پرواز کند، احساس غرور دارم زیرا پرواز با جنگنده ساخت مهندسین ایرانی برای تمامی خلبانان نظام جمهوری اسلامی ایران یک افتخار است .

سرهنگ هوشنگ منفرد زاده دیگر خلبان این جنگنده نیز با ابراز خوشحالی از پرواز موفقیت آمیزخود با این جنگنده به خبرنگاران گفت: بسیار خوشحالم که توانسته ام امروز با جنگنده ای که توسط مهندسین جوان کشورمان ساخته شده پرواز کنم.

وی تصریح کرد : صاعقه نسبت به هواپیماهای هم رده خود از قابلیت های پروازی خوبی برخوردار است؛ ولی امیدوارم که در آینده نزدیک شاهد تولید جنگنده هایی در کشور باشیم که قابلیت مانوری خوبی را در آسمان به خلبانان بدهد.