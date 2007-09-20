سینمای کرمان در جشنواره رویش حضور پر رنگ دارد

به گزارش مهر از حوزه هنری کرمان، در حالی که تا سی و یکم شهریورماه برای ارسال فیلم به جشنواره فیلم رویش مهلت باقی است تاکنون از سوی حوزه هنری کرمان 23 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است .

سومین جشنواره فیلم سراسری رویش هفتم تا یازدهم آبانماه در مشهد برگزار می شود و سینماگران کرمانی در جشنواره فیلم سراسری رویش حضور پررنگی دارند

سینماگران استان طی دو دوره گذشته جوایز ارزنده ای در جشنواره یاد شده به خود اختصاص داده اند

فیلم زیارت به کارگردانی حمید غیاث جهت حضور در بخش سال اتحاد ملی ، جاده سنگی به کارگردانی حمید غیاث جهت حضور در بخش سینمای ملی ، فیلم بازتاب به کارگردانی زهرا راست نژاد و فیلم میراث کهن به کارگردانی آلما مرادی جهت حضور در بخش سینمای فردا، درخت ها ایستاده می میرند و گواشیر سرزمین مادری من به کارگردانی سید حمید میرحسینی جهت حضور در بخش سال اتحاد ملی به دبیر خانه این جشنواره ارسال شده اند

همچنین فیلم برخیز سرزمین مادری به کارگردانی آرش شفیعی، نفخ صور به کارگردانی محمدجواد اعتباری، زندگی نامه شهید مغفوری، سردار شهید کازرونی، سردار شهید انجم شعاع و سردار شهید زنگی آبادی به کارگردانی مجتبی دهقانی جهت حضور در بخش سینمای ملی ، مثلث کوچک به کارگردانی محمد صلاحی نیا، سمفونی خاموش به کارگردانی سید حمید میرحسینی و شباهت انکار ناپذیر آینه به کارگردانی علی سلطانی جهت حضور در بخش فیلم های بلند ، سرخ اما سفید به کارگردانی عظیمه عباسی، پرواز اندیشه به کارگزدانی محمدجواد اعتباری، صدای خدا به کارگردانی مجتبی دهقانی جهت حضور در بخش سینمای فردا ارسال شده اند

معجزات پیامبر به کارگردانی بهزاد مظاهری جهت حضور در بخش پویا نمایی، سرداران به کارگردانی مجتبی دهقانی به بخش نماهنگ ، فیلم

به کارگردانی علی حسینی نژاد جهت حضور در سینمای ملی ، مدرسه زندگی به کارگردانی بهنام بنی اسدی و علمدار به کارگردانی علی حسینی نژاد جهت حضور در بخش سینمای فردا به دبیرخانه جشنواره فیلم رویش فرستاده شده است

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