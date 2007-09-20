خبرهای کوتاه از فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون اعلام کرد: باشگاه ابومسلم خراسان به پرداخت مبلغ 160 میلیون ریال در حق علیرضا پورمند محکوم شده است. به لحاظ خودداری باشگاه مذکور از اجرای رای صادره به موجب تصمیم مورخ 9/4/86 فعالیت های رشته فوتبال باشگاه ابومسلم به حالت تعلیق درآمد که بنا بر درخواست کتبی مدیر عامل باشگاه مذکور ، یک ماه به آنها فرصت داده شد که متاسفانه نسبت به استیفاء حقوق شاکی اقدامی ننموده اند. لذا مبلغ مذکور ظرف یک هفته از محل مطالبات باشگاه ابومسلم به علیرضا پورمند پرداخت خواهد شد و در صورت عدم امکان ، نسبت به اجرای رای تعلیق اقدام خواهد شد.

زمان برگزاری یک دیدارمعوقه از لیگ فوتسال

کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال اعلام کرد: دیدار معوقه دو تیم راه ساری و شهید منصوری قرچک از هفته نهم لیگ برتر فوتسال کشور فصل 87-1386 در تاریخ 19/7/86 ساعت 20 در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار خواهد شد.

نتایج تیم ملی بانوان در اردوی اسپانیا

تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان طی اردوی یک هفته ای خود در کشور اسپانیا که در تاریخ 19 لغایت 27 شهریور برگزار شد 3 بازی تدارکاتی با تیم های این کشور برگزار کرد که نتایج ذیل بدست آمد:

تیم ملی فوتسال بانوان ایران 10- زیر گروه باشگاه همسالای ایلچه 3

گلهای ایران لیلا اقبالی (4گل)، زیور بابایی (2گل)، زهره میثمی(یک گل)، معصومه رضازاده (یک گل)، آرزو صدقیانی زاده (یک گل) و عزیزه کریمی پور(یک گل)

تیم ملی فوتسال بانوان ایران 1- فمسالای ایلچه 6

تنها گل ایران توسط زیر بابایی به ثمر رسید. این تیم اسپانیایی قهرمان لیگ برتر این کشور است.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران 2- باشگاه موریسا4

گلهای ایران توسط الناز آرمات (یک گل) و زیور بابایی یک گل به ثمر رسید. باشگاه موریسا دارای مقام چهارم لیگ برتر اسپانیاست.

جلسه رسیدگی به تخلف بازیکن ابومسلم

کمیته انضباطی فدراسیون اعلام کرد: جلسه رسیدگی به تخلف مرتضی برگی زر بازیکن تیم ابومسلم خراسان مبنی بر حرکت غیرورزشی، در تاریخ 31/6/86 ساعت 30/14 در محل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برگزار می شود و نامبرده باید شخصا در جلسه مذکور حضور یابد.

جلسه رسیدگی به تخلف کادر فنی تیم صنعت نفت آبادان

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد: جلسه رسیدگی به تخلف ابراهیم قاسمپور سرمربی، غفاری سرپرست و گلاب زاده مربی دروازه بانان تیم صنعت نفت آبادان در بازی بین تیم های ابومسلم خراسان و صنعت نفت آبادان مبنی بر اعتراض و مداخله در امر داوری و ورود به زمین مسابقه و اظهارات خلاف واقع ابراهیم قاسمپور در تاریخ 31/6/86 ساعت 13 در محل کمیته انضباطی برگزار می شود . افراد ذکر شده باید شخصا در جلسه رسیدگی حاضر شوند. افراد مذکور تا اطلاع ثانوی از شرکت در مسابقات رسمی و همراهی تیم محروم هستند.

وینگوبگوویچ در جلسه کمیته انضباطی

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد: در خصوص رسیدگی به تخلف وینگو بگوویچ سرمربی تیم پاس در بازی بین تیم های پاس و صباباتری تهران مبنی بر اعتراض و مدالخه در امر داوری و ایجاد جنجال، جلسه رسیدگی در تاریخ 31/6/86 ساعت 30/13 در محل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تشکیل می شود. بگوویچ باید به همراه مترجم خود در این جلسه حضور یابد. بگوویچ تا رسیدگی و صدور رای نهایی از شرکت در مسابقات رسمی و همراهی تیم محروم است.