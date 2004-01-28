شاهرخ بياني: وضعيت استقلال بهتر است

شاهرخ بياني ازبازيكنان سالهاي گذشته دوتيم استقلال وپرسپوليس با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: پرسپوليس درحال حاضربا مشكل روحي ورواني زيادي روبرواست واگربه چند بازي اخيراين تيم نگاهي بيندازيد خواهيد ديد كه اين تيم با وجود بازيكنان بزرگ خود نتوانسته توقعات مردم وهواداران را برآورده سازد.

وي اضافه كرد: به نظر من پرسپوليس دچار يك استرس ناخواسته شده كه آنرا مي توان درحركات بازيكنان بزرگي چون علي دايي نيزديد.

بياني درخصوص وضعيت استقلال خاطرنشان كرد: حسن قلعه نويي اينست كه اين شرايط را پشت سرگذاشته وبه خوبي مي داند كه با بازيكنان چگونه برخورد نمايد. كاري كه علي پروين درگذشته انجام مي داد وبا مديريت وكارهاي روحي رواني بازيكنان را براي بازيهاي بزرگ آماده مي ساخت. درحال حاضر استقلال ازنظرشرايط فني وروحي نيزدر شرايط ايده آلي برخورداراست ومن معتقدم اين بازي حتما برنده خواهد داشت كه دراين ميان تيمي به سه امتيازاين مسابقه حساس دست خواهد يافت كه ازموقعيتها بهتراستفاده كرده باشد.

ملي پوش سالهاي گذشته فوتبال كشوردرمورد بهترين خاطره خود ازبازيهاي استقلال وپرسپوليس خاطرنشان كرد: تمام اين سالها براي من داراي خاطرات تلخ وشيرين فراواني است، اما بازي سال 1361 يكي ازباشكوهترين دربي هايي بود كه من در آن حضور داشتم واستقلال درآن مسابقه با گل پرويز مظلومي به برتري يك برصفررسيد.