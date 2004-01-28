چند خبر از ورزش بانوان

به گزارش خبرگزاري " مهر" وي داراي مدرك فوق ليسانس تربيت بدني، 30 سال سابقه ورزشي، مدرس مركز آموزش و دانشگاه آزاد، داراي كارت مربيگري درجه 2 بين المللي وداوري بين المللي، ركورددار پرش طول، 100 متر و200 متر ومسوول سابق انجمن دووميداني بانوان با 16 سال سابقه كار مي باشد. پيش ازاين مسووليت اين پست برعهده خانم دكترسنه بود.

تيم آذربايجان شرقي قهرمان رقابتهاي شطرنج ناشنوايان بانون كشور شد

رقابتهاي شطرنج ناشنوايان بانوان طي چند روزگذشته به ميزباني استان خراسان با حضور8 تيم به روش سوييسي در7 دورانجام گرفت كه درپايان تيم آذربايجان شرقي قهرمان اين دوررقابتها شد. خراسان درمكان دوم جاي گرفت وتيم تهران مقام سوم را به دست آورد.

رقابتهاي ليگ دستجات آزاد گلبال بانوان كشور برگزار شد

سومين دوره مسابقات ليگ دستجات آزاد گلبال نابينايان بانوان كشوردهم بهمن ماه آغازشد. رقابتها به مدت 2 روزدرسالن مركز آموزش مجموعه ورزشي انقلاب انجام مي گيرد. ورزشكاران طبق مقررات IBSA درگروه يك به رقابت مي پردازند.

كلاس درجه 3 مربيگري يوگاه ويژه بانوان

كلاس درجه 3 مربيگري يوگا يازدهم بهمن ماه درسالن بانوان مجموعه ورزشي آزادي تهران تشكيل مي شود. كلاس به مدت 5 روز است وافرادي كه دركلاس مقدماتي يوگا خرداد ماه 82 حضور داشتند، مي توانند جهت ثبت نام به انجمن همگاني بانوان مراجعه فرمايند.

حضور بانوان ورزشكار در مراسم يوم الله 12 بهمن

حوزه معاون ورزش بانوان كشور ضمن گراميداشت بيست وپنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ويوم الله 12 بهمن ماه سالروزورود تاريخي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران روزيكشنبه 12 بهمن ماه همراه با جامعه ورزشي وهمگام با ديگر هموطنان گرامي درمراسم فوق شركت خواهند كرد ويكبار ديگربا آرمانهاي والاي امام راحل (ره) تجديد ميثاق مي نمايند.

ادامه رقابتهاي فوتسال دسته دو بانوان

مسابقات فوتسال دسته دو بانوان استان تهران با حضور9 تيم ازروزچهارشنبه اول بهمن ماه سالجاري درسالن باغ نودانشگاه الزهرا آغازشد:

قرمز پوشان - عقاب: نتيجه 0 -5 نفع عقاب پايان يافت.

گلهاي اين ديداررا آمنه آزمون دقايق 5 و45 طاهره حبيب اله دقيقه 26 خديجه كرماني دقيقه 31 ومهسا عبدي دقيقه 33 به ثمررساندند.

رودهن - شريعتي : نتيجه 9 برصفربه سود شريعتي خاتمه يافت.

گلهاي شريعتي: فرشته كريمي دقايق 5 و 14 و 35 - نسرين نوري دقايق 37 و30 و23 و12و9 وشبنم مضيقه دقيقه 21

قرچك- دانشگاه تهران: اين بازي با تساوي يك بر يك خاتمه يافت.

گل قرچك را فاطمه بياباني دردقيقه 36 وگل دانشگاه تهران را سميه مهماندوست دقيقه 39 به ثمررساندند.