تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان مطابق قانون به وزارت كشور اعلام شود

به گزارش خبرگزاري مهر پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور سيدمرتضي مبلغ در نامه خود به آيت الله جنتي تصريح كرده است: در صورتي كه قرار است اين روش غير مبتني بر قانون ادامه پيدا كند، شوراي نگهبان مراتب تاييد و يا رد داوطلبان را در بدو امر و مطابق با قانون به وزارت كشور اعلام نمايد.

مبلغ در نامه خود به دبير شوراي نگهبان آورده است: همانگونه كه استحضار داريد مكرر از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي گردد كه تعدادي ديگر از داوطلبان تاييد صلاحيت شدند وهمينامر باعث شده تا شاهد تماسهاي مكرر داوطلبان به ستاد انتخابات كشور باشيم.

لذا شايسته است دستور فرماييد در صورتيكه قرار است اين روش غير مبتني بر قانون ادامه پيدا كند، مراتب تاييد و يا در داوطلبان در بدو امر و مطابق با قانون از طريق شوراي نگهبان به وزارت كشور كه قانون انتخابات به آن تصريح نموده است، اعلام گردد تا امكان پاسخگويي به پيگيريهاي مكرر داوطلبان از طريق ستاد انتخابات فراهم گردد.