"عصر تاریکی" کانادا در اسکار

مارک لابرش نقش اصلی فیلم را بازی می کند و دایان کروگر بازیگر آلمانی، سیلوی لئونارد، کارولین نرون و روفوس وینرایت دیگر بازیگران این فیلم هستند و فیلمنامه را نیز خود آرکان نوشته است. "عصر تاریکی" ماه مه گذشته برای اولین بار در دنیا در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد و فیلم اختتامیه این جشنواره بود."تهاجم بربرها"، فیلم قبلی آرکان در سال 2004 اسکار همین بخش را از آن خود کرد.
مارک لابرش و دایان کروگر در صحنهای از "عصر تاریکی"
آرکان که متولد 25 ژوئن سال 1941 است، از سال 1963 با پیوستن به هیئت ملی فیلم کانادا و ساخت فیلم های مستند، کار در حرفه نمایش را آغاز کرد. او در سال 1986 با فیلم "انحطاط امپراتوری آمریکا" جایزه فیپرشی جشنواره کن و در سال 1989 با فیلم "عیسای مونترال" جوایز هیئت داوران و "کلیسای جهانی" این جشنواره را به خود اختصاص داد.
آخرین مهلت ارائه فیلم ها برای شرکت در بخش اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان یکم اکتبر (9 مهر) است و آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 22 ژانویه (دوم بهمن) نامزدهای این بخش را اعلام میکند. مراسم اسکار روز 24 فوریه (پنجم اسفند) برگزار میشود.
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