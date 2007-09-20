"عصر تاریکی" کانادا در اسکار

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "عصر تاریکی" داستانی طنزآمیز درباره یک کارمند خسته و بی‌حوصله است که برای گریز از واقعیت، خود را به عنوان قهرمان ماجراهای خیالی تصور می‌کند.





مارک لابرش و دایان کروگر در صحنه‌ای از "عصر تاریکی"

مارک لابرش نقش اصلی فیلم را بازی می کند و دایان کروگر بازیگر آلمانی، سیلوی لئونارد، کارولین نرون و روفوس وینرایت دیگر بازیگران این فیلم هستند و فیلمنامه را نیز خود آرکان نوشته است. "عصر تاریکی" ماه مه گذشته برای اولین بار در دنیا در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد و فیلم اختتامیه این جشنواره بود."تهاجم بربرها"، فیلم قبلی آرکان در سال 2004 اسکار همین بخش را از آن خود کرد.آرکان که متولد 25 ژوئن سال 1941 است، از سال 1963 با پیوستن به هیئت ملی فیلم کانادا و ساخت فیلم های مستند، کار در حرفه نمایش را آغاز کرد. او در سال 1986 با فیلم "انحطاط امپراتوری آمریکا" جایزه فیپرشی جشنواره کن و در سال 1989 با فیلم "عیسای مونترال" جوایز هیئت داوران و "کلیسای جهانی" این جشنواره را به خود اختصاص داد.آخرین مهلت ارائه فیلم ها برای شرکت در بخش اسکار بهترین فیلم ‌غیرانگلیسی‌زبان یکم اکتبر (9 مهر) است و آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 22 ژانویه (دوم بهمن) نامزدهای این بخش را اعلام می‌کند. مراسم اسکار روز 24 فوریه (پنجم اسفند) برگزار می‌شود.