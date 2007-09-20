وزارت دفاع باید درباره نقض حریم هوایی ترکیه از سوی اسرائیل پاسخ دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه وطن چاپ ترکیه، "یلماز آتش" نماینده حزب مخالف "جمهوریخواه خلق" در مجلس ترکیه، در نامه خود به رئیس مجلس از "وجدی گونول" وزیر دفاع پرسید که "آیا این اقدام اسرائیل، نقض حریم هوایی ترکیه هست یا خیر؟"

یلماز آتش در نامه خود نوشت : "این اقدام را از نظر امنیت ملی ترکیه چگونه ارزیابی می‌ کنید و چه عکس‌العملی نشان داده شده است؟"

درهمین رابطه روزنامه وطن ترکیه در این باره نوشت : "شش فروند جنگنده اسراییلی در بامداد پنجشنبه (‪ ۱۵‬شهریور) از طریق حریم هوایی سوریه وارد خاک ترکیه شدند و بعد از پانزده دقیقه، خاک ترکیه را مجددا به سوی سوریه ترک کردند و بعد از قریب به نیم ساعت ،مجددا حریم هوایی ترکیه را نقض کرده و پس از آن مجددا به حریم هوایی سوریه وارد شدند."

بر همین اساس، هر چند بعد از این اقدام، تل آویو تا کنون هیچ واکنشی را نسبت به آن انجام نداده، اما برخی مقامهای آمریکایی مواردی را درباره هدف رژیم صهیونیستی از نقض حریم هوایی سوریه ذکر می کنند که از جمله ادعا کرده اند حمله به سوریه برای منهدم کردن محموله هسته ای بوده که به ادعای آنها از کره شمالی به سوریه ارسال شده بود.