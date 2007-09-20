بوش در برابر تجاوز اخیر اسرائیل به سوریه سکوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جرج بوش در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: من درباره این موضوع اظهار نظر نمی کنم.

بنیامین نتانیاهو رئیس حزب راستگرای لیکود و نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی حمله هوایی این رژیم به سوریه را تایید کرده است.

لازم به ذکر است، جنگنده های رژیم صهیونیستی در تاریخ 6 سپتامبر ( 15 شهریور ) با زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی اقدام به نقض حریم هوایی سوریه کرده و بعد از بمباران نقطه ای در شمال این کشور با مقاومت نیروهای سوری از این کشور خارج شدند.

رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود همچنین اعلام کرد که واشنگتن از کره شمالی انتظار دارد تا در گسترش سلاح های هسته ای سهیم نشود.

وی گفت : از آنها (کره شمالی) انتظار داریم که به تعهدات خود در دست کشیدن از سلاح عمل کنند و در صورتی که در گسترش هسته ای مشارکت داشته اند از آنها انتظار داریم تا آن را متوقف کنند.

برپایه این گزارش، وی با رد اظهار نظر درباره احتمال وجود همکاری هسته ای میان سوریه و کره شمالی گفت: آنچه گفتم ماهیتی کلی دارد.