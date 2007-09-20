استقلال در شیراز متوقف شد/ صباباتری به صدر جدول صعود کرد

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال استقلال درنخستین دیدارازهفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برترباشگاه های کشورجام خلیج فارس از ساعت 20 امشب در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف برق شیراز رفت .

این دیدارکه نیمه نخست آن با برتری یک برصفرتیم میزبان به اتمام رسیده بود درپایان 90 دقیقه تلاش به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.

ابتدا برق شیراز با گل دقیقه 3 شهرام گودرزی از تیم استقلال پیش افتاد و نیمه نخست را نیز با پیروزی یک برصفر به پایان رساند . استقلال درنیمه دوم آهنگ تهاجمی خود را شدت بخشید و بالاخره توانست در دقیقه 68 توسط مجتبی جباری بازی را به تساوی بکشاند. در ادامه حملات پرتعداد آبی پوشان راهی به دروازه تیم میزبان نیافت تا بازی با نتیجه تساوی یک بریک خاتمه یابد.

تیم فوتبال استقلال دردقیقه 30 بازی صاحب یک ضربه پنالتی شد که مارتین رائول دروازه بان برق درمصاف با مجتبی جباری دروازه تیمش را نجات داد.

مسعود مرادی داوراین بازی بود و به صمد زارع از تیم برق شیراز و میثم منیعی از تیم استقلال کارت زرد نشان داد.

با این تساوی استقلال جمع امتیازات خود را به عدد هشت رساند تا کماکان تیم پنجم جدول رده بندی باشد . تیم برق شیراز نیز باهمین تعداد امتیاز به رده ششم جدول صعود کرد.

امروزهمزمان با بازی برق شیراز - استقلال در ورزشگاه شهید درخشان صباشهر تیم فوتبال صباباتری به مصاف ذوب آهن اصفهان رفت و توانست با تک گل دقیقه 47 محمد نوری بر مهمان خود غلبه کند.

سه امتیاز بازی برابر ذوب آهن جمع امتیازات صباباتری را به عدد 14 رساند تا بیست و چهار ساعت مانده به برگزاری دیدار پرسپولیس - فجرسپاسی صدر جدول از آن آبی پوشان صباباتری شود.