بحث تعويق انتخابات فقط به عهده وزارت كشور و شوراي نگهبان است

به گزارش خبرنگار پارلماني" مهر"، محسن ميردامادي امروز در جمع خبرنگاران در مجلس با بيان اين مطلب در خصوص نكته اخير دولت و هيات منتخب بررسي صلاحيتها بر روي انتخابات رقابتي و تغيير ديالوگ آنها از انتخابات آزاد به رقابتي در جمع خبرنگاران گفت: به نظر مساله اي كه مطرح شده تا در حوزه هايي كه رقابت نيست، رقابت ايجاد شود مشكلي را حل نمي كند.

وي افزود: مشكل اصلي انتخابات اين است كه تعداد بسيار زيادي ، غير قانوني و بدون اسناد و مدارك رد صلاحيت شدند درحاليكه حق آنهاست در انتخابات حضور داشته باشند. ميردامادي گفت: بايد همه كساني كه غير قانوني رد صلاحيت شده اند مشكلشان حل شود نه اينكه حداقل ها را دنبال كنيم. ميردامادي در پاسخ به اين سوال كه آيا موضع دولت و چهار وزير منتخب براي رسيدگي به رد صلاحيتها بحث رقابتي است يا انتخابات آزاد گفت: آنچه در رسانه ها از قول هيات ديدم اين است كه حوزه هايي را كه رقابت نيست بررسي كنند ، اگر مطلب اين باشد كه رقابت، يا حداقلي از رقابت را ايجاد كنند جواب نخواهد داد.

رييس كميسيون امنيت ملي در پاسخ به اين سوال كه آيا اگر شرايط برگزاري انتخابات رقابتي فراهم نشود بحث تعويق آن را مطرح خواهيد كرد گفت: تصميم گيري در خصوص اين مساله به عهده وزارت كشور و شوراي نگهبان و توافق ميان اين دو است، يا اينكه دولت به دليل اجرايي با مشكلاتي مواجه شود و اعلام كند برگزاري انتخابات برايش مقدور نيست.

وي افزود: يكي از راهها اين است كه مجلس تاريخي را تعيين كند، كه اين هم در گذشته متعارف نبوده و بعيد مي دانم موضوعيت داشته باشد. وي در پاسخ به سوال ديگري در اين خصوص اينكه دكتر الهام سخنگوي قوه قضاييه اعلام داشته تعويق انتخابات جرم است گفت: حرف ايشان چيز ديگري است و ايشان گفته است اگر كساني اقداماتي انجام دهند كه باعث عدم برگزاري انتخابات شود جرم است و اين مساله با به تعويق افتادن فرق دارد.