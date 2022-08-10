زنجانی ها هوای گرمی را سپری خواهند کرد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و فعلاً بارشی پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و بیان داشت: تا پایان هفته وزش باد شدید در استان تداوم دارد و در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان امروز کمی کاهش یافته و هوا خنک می‌شود ولی از فردا دمای هوا افزایش یافته و هوا گرم می‌شود.

رحمان نیا به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و بیان داشت: دمای فعلی شهر زنجان ۱۵ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا کمی گرم شده است.