جشنواره خیرین مدرسه ساز کهگیلویه و بویراحمد درتهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی عزت خواه صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز، افزود: جشنواره خیرین مدرسه ساز ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱ در تهران و با حضور خیرین برگزار می‌شود.

وی ابراز داشت: جشنواره خیرین مدرسه ساز استان هر سال در راستای تکریم خیرین نیک اندیش و به شکرانه سخاوت این عزیزان در انجام کارهای خیر به عنوان یک افتخار ملی برگزارمی شود.

عزت خواه افزود: همت والای خیرین در توجه به مناطق کم برخوردار در احداث فضای آموزشی ستودنی است.

عزت خواه خاطرنشان کرد: هماهنگی و تلاش برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره مورد تاکید است.