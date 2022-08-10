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۱۹ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۰۰

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد:

جشنواره خیرین مدرسه ساز کهگیلویه و بویراحمد درتهران برگزار می شود

جشنواره خیرین مدرسه ساز کهگیلویه و بویراحمد درتهران برگزار می شود

یاسوج_ مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد گفت: جشنواره خیرین مدرسه ساز استان به میزبانی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی عزت خواه صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز، افزود: جشنواره خیرین مدرسه ساز ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱ در تهران و با حضور خیرین برگزار می‌شود.

وی ابراز داشت: جشنواره خیرین مدرسه ساز استان هر سال در راستای تکریم خیرین نیک اندیش و به شکرانه سخاوت این عزیزان در انجام کارهای خیر به عنوان یک افتخار ملی برگزارمی شود.

عزت خواه افزود: همت والای خیرین در توجه به مناطق کم برخوردار در احداث فضای آموزشی ستودنی است.

عزت خواه خاطرنشان کرد: هماهنگی و تلاش برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره مورد تاکید است.

کد مطلب 5559804

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