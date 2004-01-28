تشكيلات خودگردان فلسطين، جنايت غزه را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، صائب عريقات وزير امور مذاكرات درتشكيلات خودگردان فلسطين دراين باره ضمن محكوميت جنايت اشغالگران صهيونيست در شهر غزه گفت: اين گونه اقدامات، به تلاش هاي احياي مذاكرات روند صلح در اراضي اشغالي فلسطين ضربه وارد مي كند.

نبيل ابو ردينه مشاور ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين امروز اسراييل را به ارتكاب جنايت درغزه متهم كرد.

اين درحالي است كه راديو نظاميان اسراييل از قتل 13فلسطيني درحمله نظامي اسراييل به شهر غزه خبر داد.

ابوردينه همچنين گفت: تشكيلات خودگردان فلسطين مسئوليت اين جنايت را كه در منطقه الزيتون شهر غزه روي داد متوجه اسراييل دانست.

