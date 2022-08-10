استمرار اجرای سیستم آبیاری نوین در اراضی کشاورزی لرستان

فریبرز عباسی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان لرستان با ۸ .۲ میلیون تن تولیدات زراعی و باغی ظرفیت‌های مطلوبی در حوزه کشاورزی دارد.

وی عنوان کرد: تولیدات کشاورزی و باغی در لرستان نقش مهمی در بخش کشاورزی و امنیت غذایی در کشور ایفا می‌کنند.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود: استان لرستان دارای پروژه‌های نیمه تمام زیادی در حوزه کشاورزی از جمله پروژه‌های تأمین آب و ایستگاه‌های پمپاژ است که حدود ۲۰ پروژه نیمه تمام در این حوزه دارد که ۵۰ درصد آن در حوزه شهرستان پلدختر است.

عباسی گفت: با برنامه ریزی های انجام شده و در دستور کار از محل اعتبارات ملی، استانی، سفر رئیس جمهور، خشکسالی و سایر منابع برای تکمیل این پروژه استفاده می‌شود.

وی افزود: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری یکی دیگر از ظرفیت‌های خوب در لرستان است و این استان در چند سال گذشته در این حوزه پیشرو بوده و این موضوع نیز مد نظر مسئولان کشوری و استانی قرار دارد.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: حدود دو هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی لرستان سال گذشته به انواع آبیاری‌های نوین تجهیز شده و امسال نیز برنامه ریزی می‌شود بخشی از اراضی باقی مانده به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شود.

عباسی افزود: سامانه‌های آبیاری نوین در ارتقا بخش تولیدات کشاورزی و باغی، امنیت غذایی و بهره وری مؤثر است.