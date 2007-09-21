دومین ناکامی دموکراتها در برابر بوش / سنا لایحه کاهش بودجه جنگ عراق را تصویب نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، این لایحه که توسط دموکراتها پیشنهاد شده بود، در جلسه دیشب سنا فقط توانست 28 رأی مثبت از حداقل حد نصاب 60 رأی مثبت را به خود اختصاص دهد.20 نفر از سناتورهای دموکرات و همه سناتورهای جمهوریخواه، جمعاً 70 سناتور، به لایحه مزبور رأی منفی دادند.

این لایحه در صورت تصویب، بودجه عملیات رزمی در عراق را تا ماه ژوئن سال آینده میلادی به کلی قطع می کرد و فقط برای عملیات غیررزمی مانند آموزش نیروهای امنیتی عراق یا عملیات ضد تروریسم بودجه اختصاص می داد.

این دومین شکست دموکراتها در هفته جاری در به چالش کشیدن سیاستهای "جرج بوش"، رئیس جمهوری آمریکا در قبال عراق محسوب می شود. روز چهارشنبه گذشته نیز لایحه ای مربوط به تنظیم ماموریت های رزمی نیروها در عراق در مجلس سنا ناکام مانده بود.



طبق این لایحه مدت استراحت نیروهای رزمی در عراق پس از هر دوره 15 ماهه ماموریت در عراق از 12 ماه کنونی افزایش می یافت. این لایحه نیز با 44 رأی مثبت و 56 رأی منفی نتوانست به حدنصاب 60 رأی مثبت دست یابد.