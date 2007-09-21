  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۵۰

دومین ناکامی دموکراتها در برابر بوش / سنا لایحه کاهش بودجه جنگ عراق را تصویب نکرد

دومین ناکامی دموکراتها در برابر بوش / سنا لایحه کاهش بودجه جنگ عراق را تصویب نکرد

مجلس سنای آمریکا لایحه پیشنهادی دموکراتها را درباره کاهش بودجه رزمی جنگ عراق تا ژوئن سال آینده میلادی تصویب نکرد تا دومین شکست کبوترها در برابر بوش در هفته جاری رقم بخورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، این لایحه که توسط دموکراتها پیشنهاد شده بود، در جلسه دیشب سنا فقط توانست 28 رأی مثبت از حداقل حد نصاب 60 رأی مثبت را به خود اختصاص دهد.20 نفر از سناتورهای دموکرات و همه سناتورهای جمهوریخواه، جمعاً 70 سناتور، به لایحه مزبور رأی منفی دادند.

این لایحه در صورت تصویب، بودجه عملیات رزمی در عراق را تا ماه ژوئن سال آینده میلادی به کلی قطع می کرد و فقط برای عملیات غیررزمی مانند آموزش نیروهای امنیتی عراق یا عملیات ضد تروریسم بودجه اختصاص می داد.

این دومین شکست دموکراتها در هفته جاری در به چالش کشیدن سیاستهای "جرج بوش"، رئیس جمهوری آمریکا در قبال عراق محسوب می شود. روز چهارشنبه گذشته نیز لایحه ای مربوط به تنظیم ماموریت های رزمی نیروها در عراق در مجلس سنا ناکام مانده بود.
 
طبق این لایحه مدت استراحت نیروهای رزمی در عراق پس از هر دوره 15 ماهه ماموریت در عراق از 12 ماه کنونی افزایش می یافت. این لایحه نیز با 44 رأی مثبت و 56 رأی منفی نتوانست به حدنصاب 60 رأی مثبت دست یابد.

کد مطلب 556050

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها