نجم اسلامی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از فعال سازی ۱۰۰ نفر از آمران به معروف و نهی از منکر خواهر و برادر در سطح شهرستان اهواز از سوی مربیان مجرب خبر داد و بیان کرد: روزانه ۶۰ اهوازی از خواهران و برادران در زمینه آمران معروف و نهی از منکر، آموزش می‌بینند.

وی به شروع گشت‌های خودرویی و پیاده در دهه اول محرم در شهرستان اهواز اشاره کرد و گفت: گشت‌های مشترک با همکاری پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی و پلیس امنیت اخلاقی در دهه اول محرم در این شهرستان اجرا شده است‌.

مسئول امر به معروف و نهی از منکر ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) افزود: در مراسم بین‌الحرمین و شب‌های محرم امسال در جاده ساحلی اهواز دو اکیپ خواهر در زمینه عفاف و حجاب در سطح منطقه فعال بودند.

اسلامی نیا در ادامه از توزیع برخی اقلام حجاب بانوان در اهواز خبر داد و تصریح کرد: این وسایل میان بانوان و در راستای بهتر شدن حجاب و عفاف آنها توزیع شده است.

وی با تاکید بر ترویج زنده نگهداشتن نام و یاد امام حسین (ع) گفت: در این راستا نیز کتب مذهبی، زیارت عاشورا و مفاتیح‌الجنان تهیه و توسط آمران به معروف میان عزاداران حسینی توزیع شده است.