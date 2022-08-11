گازرسانی به ۳۹ روستای شهرستان سردشت اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، لقمان خسروپور عصر پنجشنبه در دیدار با معاون بهره برداری شرکت گاز آذربایجان غربی گفت: برای اجرا و تسریع بخشی عملیات گازرسانی آمادگی کامل وجود دارد اما پیمانکار نیز باید ضمن همکاری و هماهنگی با اداره‌های شهرستان با دست کم سه گروه بازه زمانی کم و با سرعت بیشتر، عملیات را آغاز کرده و به پایان برساند.

وی ادامه داد: در راستای اجرای مصوبات سفر استاندار آذربایجان غربی، ۳۹ روستا در شش محور احمد بریو، کانی زرد، ساوان، چکو، لیلانه و زمزیران با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان پیمان سپاری شده است و تا دو هفته آینده عملیات در این محورها آغاز خواهد شد.

خسروپور اضافه کرد: همچنین گازرسانی در محور روستای سیر با پنج روستا و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از اردیبهشت ماه امسال آغاز شده است.

فرماندار شهرستان سردشت افزود: گازرسانی به ۱۲ روستای محور شلماش، ۲۵ روستای محور قلعه رش، ۳۱ روستای محور بیتوش و اسلام آباد و محور موسالان در دست اقدام و پیمان سپاری است.