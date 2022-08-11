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۲۰ مرداد ۱۴۰۱، ۲۳:۴۷

فرماندار سردشت:

گازرسانی به ۳۹ روستای شهرستان سردشت اجرا می شود

گازرسانی به ۳۹ روستای شهرستان سردشت اجرا می شود

ارومیه - فرماندار شهرستان سردشت از گازرسانی به ۳۹ روستای شهرستان سردشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لقمان خسروپور عصر پنجشنبه در دیدار با معاون بهره برداری شرکت گاز آذربایجان غربی گفت: برای اجرا و تسریع بخشی عملیات گازرسانی آمادگی کامل وجود دارد اما پیمانکار نیز باید ضمن همکاری و هماهنگی با اداره‌های شهرستان با دست کم سه گروه بازه زمانی کم و با سرعت بیشتر، عملیات را آغاز کرده و به پایان برساند.

وی ادامه داد: در راستای اجرای مصوبات سفر استاندار آذربایجان غربی، ۳۹ روستا در شش محور احمد بریو، کانی زرد، ساوان، چکو، لیلانه و زمزیران با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان پیمان سپاری شده است و تا دو هفته آینده عملیات در این محورها آغاز خواهد شد.

خسروپور اضافه کرد: همچنین گازرسانی در محور روستای سیر با پنج روستا و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از اردیبهشت ماه امسال آغاز شده است.

فرماندار شهرستان سردشت افزود: گازرسانی به ۱۲ روستای محور شلماش، ۲۵ روستای محور قلعه رش، ۳۱ روستای محور بیتوش و اسلام آباد و محور موسالان در دست اقدام و پیمان سپاری است.

کد مطلب 5561059

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