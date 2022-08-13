عقب ماندگی زیرساخت ها در گلستان؛ مدیران نگاه خود را تغییر دهند

علی محمد زنگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گلستان در دهه های اخیر در حوزه زیرساخت‌ها عقب افتاده و باید تلاش کنیم که آن را برطرف کنیم.

استاندار گلستان افزود: به عنوان مثال، سد نرماب با بودجه‌ای مشخص تعریف شد ولی اجرای آن به تاخیر افتاد و هم اکنون، دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل نیاز دارد.

زنگانه ادامه داد: هزار میلیارد تومان اعتبار ملی، برای این پروژه تخصیص داده شده و الباقی آن هم از تهاتر نفت اختصاص داده خواهد شد.

وی گفت: در حوزه برق، آب، بیمارستان و غیره هم عقب‌ماندگی‌های زیادی وجود دارد؛ به عنوان مثال بیمارستان پنج آذر که بیمارستان فوق تخصصی استان بوده، قدمت ۸۰ ساله دارد و فرسوده است.

استاندار گلستان با اشاره به وجود این عقب ماندگی ها، عنوان کرد: نظام مسائل استان احصا شده و در سفر رئیس جمهور به استان هم تلاش ما این بود که مصوبات در همین راستا باشد.

زنگانه با بیان اینکه مصوبات خوبی در سفر داشتیم، گفت: اجرایی شدن این مصوبات همت جمعی لازم داشته و باید مجمع نمایندگان و مدیران استانی پیگیری های لازم را داشته باشند.

وی بیان کرد: بخشی از اعتبارات را هم از محل فروش اموال تأمین خواهیم کرد زیرا اموال باید مولدسازی شده و در اختیار پروژه‌ها قرار می‌گیرند، به نظر می رسد که برخی از مدیران استان، مدیر اموال آن وزارتخانه بوده و جایگاه خود را پایین آوردند که باید نگاه خود را تغییر دهند.