گلستان برای اجرای طرح جهش تولید مسکن ۸۰۰ هکتار زمین لازم دارد

مهدی ملک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای سال اول طرح جهش تولید مسکن در گلستان زمین تامین شده که این رقم ۲۰۰ هکتار است.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان با بیان اینکه طی چهار سال اجرای طرح، در مجموع ۸۰۰ هکتار زمین نیاز است، افزود: بالغ بر ۹۰ درصد از اراضی تامین شده، اراضی ملی مسکن، بوده است.

وی با اشاره به همکاری اندک دستگاه‌ها برای واگذاری اراضی مازاد، بیان کرد: با بنیاد مستضعفان برای زمین ۵۸ هکتاری در کلاله تفاهم کرده و همچنین یک هکتار زمین هم در گنبدکاووس شناسایی و تفاهمات اولیه آن انجام شده است.

ملک اضافه کرد: در هشت شهر هم حدود ۸۰ هکتار زمین به بنیاد مسکن واگذار کرده که ۶۵ هکتار آن در گمیشان بوده است که ویلایی ساخته خواهد شد و ۷.۵ هکتار هم در سیمین شهر واقع شده و بقیه در سایر شهرها است.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: در تمامی شهرها، مالکانی که در محدوده بافت، زمین دارند می‌توانند برای توافق به راه و شهرسازی مراجعه کرده تا آن را به بافت الحاق کنیم و سهم دولت و مالک تفکیک شود.

وی افزود: همچنین این طرح فرصت خوبی برای بافت‌های فرسوده بوده تا از تسهیلات ارزان‌قیمت، تخفیفات در صدور پروانه و عوارض و خدمات نظام مهندسی استفاده کنند.

طبق گفته ملک، ۱۲ هزار واحد به صورت خودمالکی ثبت نام کرده و به دنبال افزایش ظرفیت بخش خصوصی هستیم و این افراد می‌توانند وام ۳۰۰ و ۳۵۰ میلیون تومانی دریافت کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان به بخشی از پروژه‌های طرح ملی مسکن در استان اشاره کرد و گفت: سایت ۴۸ هکتاری در گرگان، سایت دو هکتاری در علی آبادکتول، طراحی سایت در بندرترکمن و همچنین واگذاری ۸۰ هکتار زمین به بنیاد مسکن از جمله اقدامات ما بوده است.