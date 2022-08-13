به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد هاشمیان، روز شنبه در نشست خبری نوزدهمین همایش سالانه انجمن علمی داروسازان ایران که نهم تا یازدهم شهریور ۱۴۰۱ در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود، گفت: همایش امسال با هدف ارائه خدمات بیمار محور در داروسازی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به وقفه دوران کرونا، افزود: تا کنون ۱۶۰۰ نفر برای حضور در همایش امسال ثبت نام کرده‌اند.

هاشمیان ادامه داد: دو محور در همایش امسال دنبال می‌شود که شامل به روزرسانی اطلاعات همکاران و همچنین، تجدید ارتباطات است که منجر به رشد علمی و معلومات همکاران داروسازی می‌شود.

وی افزود: تلاش کرده‌ایم بار علمی همایش را با ۷۰ سخنرانی بالا ببریم تا جبران دوران کرونا شود.

هاشمیان گفت: در مدت سه روز برگزاری همایش، تلاش کرده‌ایم مباحث مختلف داروسازی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی افزود: حضور صنایع داروسازی، یکی دیگر از ویژگی‌های این همایش است که در نمایشگاه جانبی حاضر هستند.

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران تاکید کرد: شعار امسال ما تمرکز روی خدمات بیمار محور است.

هاشمیان با عنوان این مطلب که روش‌های تحقیق در صنعت داروسازی در حال تغییر است، افزود: روش‌های تولید دارو نیز رو به تغییر است.

وی ادامه داد: اگر با ریتم شتابان جهانی هماهنگ نشویم، یک جایی دچار شکست خواهیم شد. لذا، انجمن‌های علمی این وظیفه را برای به روزرسانی اطلاعات دانش آموختگان داروسازی عهده دار هستند.

هاشمیان افزود: حاصل تمامی تلاش‌ها در حوزه دارویی کشور ایده آل نیست.

وی با اشاره به طرح دارویار، ادامه داد: داروسازی خیلی وسیع است و هر کدام از ما به صورت تخصصی کار می‌کنیم. لذا، طرح دارویار در همایش سه روزه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

هاشمیان با عنوان این مطلب که فهرست دارویی بسته نیست، افزود: هیچ جای دنیا به این شکل نیست که هر دارویی وارد فهرست دارویی آن کشور شود.

وی گفت: ورود داروهای جدید به فهرست دارویی کشور با توجه به اثرگذاری داروها صورت می‌گیرد.

هاشمیان افزود: تغییر سیاست‌های دارویی، کار خوبی است که اتفاق می‌افتد. اما، چرا هر دارویی وارد فهرست دارویی کشور نمی‌شود، دلایل مختلفی دارد.

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران تاکید کرد: عدالت درمانی در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است.

وی افزود: ما در دوره قبل پیشنهاد کردیم بازوی مشورتی شورای سیاستگذاری دارو باشیم که با تغییر دولت‌ها تحت الشعاع قرار می‌گیرد. اما، هنوز این آمادگی از سوی انجمن علمی داروسازان ایران برای دادن مشورت به سازمان غذا و دارو وجود دارد.

هاشمیان در رابطه با حق فنی داروخانه‌ها گفت: حق فنی دو قصه صنفی و علمی دارد. در همایش ما به این موضوع خواهیم پرداخت تا همکاران بیشتر در جریان کم و کیف حق فنی داروخانه‌ها قرار بگیرند.

وی افزود: برای تداوم حق فنی داروخانه‌ها، نیاز به انگیزه‌های مالی وجود دارد و باید مکانیسم‌های اقناعی آن نیز اتفاق بیافتد. اگر این فاصله ایجاد شود، خدمت حق فنی داروخانه‌ها شکست خواهد خورد.

احسان والی خزانه دار انجمن علمی داروسازان ایران تاکید کرد: ما به عنوان بازوی علمی به صنعت داروسازی کشور کمک می‌کنیم. یکی از مسائل مهم، تعداد داروسازان جوانی است که روز به روز در حال افزایش است و باید زمینه جذب این افراد در صنعت فراهم شود.

وی افزود: با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که در حوزه داروسازی شاهد هستیم، باید مردم را آگاه کنیم.

والی ادامه داد: تلاش انجمن علمی داروسازان ایران، کمک به رشد صنعت داروسازی کشور است.

وی افزود: در هر کشوری سیاست‌های مختلفی در حوزه دارو وجود دارد که با رفت و آمد افراد تغییر می‌کند.