به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کارت ویزیت، کارت کوچکی است که به مشتریان در ارتباط با کسب و کار شما توضیحات مختصر و در عین حال جامعی ارائه می‌دهد. اهمیت این کارت در این است که مشتری بالقوه را به مشتری بالفعل تبدیل می‌کند. یک کارت خوب باید تصویر کلی کسب و کار شما را منتقل کند، که البته همیشه کار آسانی نیست. چرا که ابعاد کارت بسیار کوچک است و نمی‌توان بر روی آن مطالب زیادی درج کرد. بنابراین چگونه می‌توان بهترین و مناسب‌ترین پیام را در چنین فضای کمی به مشتری ارائه کرد؟

انتظارات معقول از کارت ویزیت

انتظار نداشته باشید که کارت ویزیت شما بتواند کل مسائل مربوط به شرکت شما را بیان کند. کاری که باید از آن انتظار داشته باشید، این است که کارت باید یک تصویر حرفه‌ای از کسب و کار شما به مردم ارائه دهد تا این تصویر را به ذهن خود بسپارند. رنگ، جمله‌بندی و بافت کارت‌های ویزیت شما ارتباط زیادی با جذابیت آن و توانایی آن در انتقال تصویر شرکت شما دارد.

هنگام طراحی کارت از خلاقیت و هوش خود بهره بگیرید. اگر کسب‌ و کار شما مربوط به اسباب‌بازی‌ها و بازی‌های کودکانه است، بهتر است از رنگ‌های روشن و اصلی و کلمات نوشته‌شده مناسب کودک برای آن استفاده کنید. اگر یک خدمات مشاوره مالی دارید، کارت ویزیت شما باید حرفه‌ای و قابل اعتماد باشد، بنابراین به ظاهر سنتی مانند چاپ مشکی روی زمینه خاکستری، بژ یا سفید پایبند باشید.

بهترین اقدام برای طراحی بدون نیاز به مشاوره

طراحان حرفه‌ای ادعا می‌کنند که کارآفرینان نباید به تنهایی برای طراحی کارت ویزیت تلاش کنند و نیاز به مشاوره دارند، اما بسیاری از صاحبان مشاغلی که پول نقد ندارند، چاره دیگری نمی‌یابند. بنابراین بهترین اقدام شما در این زمینه این است که به تمام کارت‌های ویزیتی که در طول سال‌ها دریافت کرده‌اید، نگاه کنید و کارت‌هایی را که دوست دارید، شبیه‌سازی کنید. اگر داری یک کسب و کار خلاقانه مانند برنامه‌ریزی برای مهمانی یا خرده فروشی هستید، آزادی عمل بیشتری دارید. اما به طور کلی، نکات زیر را در نظر داشته باشید:

برای ارائه طرح لوگوی خود به عنوان پایه استفاده کنید. آن را به مهم‌ترین عنصر روی کارت تبدیل کنید.

طرح کارت را ساده در نظر بگیرید. اطلاعات زیادی روی کارت جمع نکنید.

موارد ضروری نام، عنوان، نام شرکت، آدرس، شماره تلفن و فکس و آدرس ایمیل خود را درج کنید و مطمئن شوید که نام شما و نام کسب و کار شما فورا قابل شناسایی است.

اطمینان حاصل کنید که طرح کارت به گونه‌ای است که حروف به راحتی قابل خواندن است.

از یک یا دو رنگ استفاده کنید.

مطمئن شوید طرح کارت مناسب است و خواندن مطالب روی آن آسان است.

پس از دریافت کارت ویزیت، موارد زیر را انجام دهید:

همیشه بیش از یک کارت به افراد بدهید (تا بتوانند آن را به دیگران بدهند).

کارت خود را در تمام مکاتبات خود بگنجانید.

کارت‌ها را همیشه همراه خود داشته باشید، آن‌ها را در یک جعبه کارت نگه دارید تا تمیز و مرتب باشند.

استفاده از وکتور

وکتور به نوعی متداول‌ترین شیوه تصویربرداری است. روش وکتور به این صورت است که در آن ذخیره تصویر در قالب گروهی از ویژگی‌های هندسی از جمله نقطه، خط، منحنی، دایره و چند ضلعی صورت می‌گیرد. این تصویرها دارای خطوط و منحنی‌هایی هستند که به آن‌ها بردار می‌گویند. در واقع وکتور شامل اطلاعات جامعی درباره رنگ و سایز است. استفاده از وکتور یکی از راه‌های رایج در طراحی کارت‌های ویزیت است.

استفاده از طرح لایه باز

اگر بخواهیم طرح لایه باز را به زبان ساده بیان کنیم، باید بگوییم که این طرح شامل تعدادی فایل‌های گرافیکی است که شما می‌توانید آن را ویرایش کنید و همه عناصر آن را تغییر دهید. به بیان دیگر اگر شما دارای یک طرح لایه باز باشید، این امکان را دارید که متن، تصویر و به طور کلی هر مورد موجود در فایل را به راحتی عوض و بر اساس سلیقه خود تنظیم کنید. این مورد در طراحی کارت‌های ویزیت کاربرد بسیاری دارد.

کلام آخر

در صورتی که قصد دارید در زمینه طراحی کارت ویزیت برای کسب و کار خود اقدام کنید، گروه پارس گرافیک در این زمینه در خدمت شما است. این شرکت فعالیت خود را در زمینه صنعت چاپ در سال ۱۳۹۰ آغاز کرد و در طور بیش از یک دهه فعالیت خود، در زمینه طراحی و فروش طرح‌های مختلف کارت ویزیت فعالیت کرده است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.