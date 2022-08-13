پرداخت کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی به ۶۹ نفر در ایلام

علی اشرف تابانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در خصوص کمک هزینه ازدواج بر اساس ماده ۸۵ قانون تامین اجتماعی به افرادی که برای اولین بار ازدواج کنند و عقد آنها نیز دائم باشد، تامین اجتماعی تحت عنوان کمک هزینه ازدواج به این افراد مبالغی بر اساس حداقل قانون کار پرداخت می‌شود.

وی افزود: اگر زوجین هر دو تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی باشند، به هر دو نفراین تسهیلات پرداخت می‌شود.

تابانی گفت: امسال در چهار ماهه اول بیش از ۶۹ نفر تحت پوشش تامین اجتماعی، بالغ بر ۴۱۰ میلیون تومان کمک هزینه ازدواج پرداخت شده است.