کاهش نرخ تورم و افزایش رونق اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه بعد آنکه دولت برنامه‌های اصلاحی مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی را در حوزه‌های مختلف ارائه داد،، گفت: بیشتر وقت ستاد اقتصادی دولت صرف امور سند تحول اقتصادی می‌شود.

وی با اظهار اینکه باید درپی پایین آوردن جدی نرخ تورم برای کاهش فشار به مردم محروم جامعه باشیم، گفت: سال آینده باید به مسیر چهار سال قبلی باشد.

وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید براین که باید نرخ تورم و فشار به مردم باید کاهش یابد، تصریح کرد: باید به نحوی عمل کنیم که سال آینده خاتمه‌ای به مسیر چهار سال قبلی باشد زیرا از سال ۹۷ با فشارهای تورمی ویژه ای روبرو بودیم.

خان دوزی افزایش رونق و درآمد خانوارها را مسئله مهم بیان کرد و گفت: این طرح در ستاد اقتصادی دولت پیگیری می‌شود و باید فعالان اقتصادی با موانع کمتر و سهل و آسان به فعالیت بپردازند.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از اشتغال کشور مربوط به بخش‌های کوچک و متوسط است که دچار ضربه شده است و باید فعال شوند و بازگرداندن توانمندی و اختیارات به استان‌ها و مناطق از دیگر برنامه‌ها است و باید بسیاری از تصمیم گیری ها به استان برگردانده شود.

وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: همچنین به دبیر شورای عالی هماهنگی بانک‌های دولتی تاکید کردیم که بیشترین تصمیمات در استان اتخاذ شود ئو باید از زمان‌های طلایی برای پیشبردن طرح‌ها استفاده کنیم.

وی افزود: توازن منطقه‌ای و عدالت منطقه‌ای از دیگر برنامه‌ها است و باید سهم استان‌ها را از منابع مالیاتی و غیره را برگردانیم.