۹۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در فارس بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از علوم پزشکی شیراز، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۲۰۳ هزار و ۲۰۸ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست‌های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۷۹۳ هزار و ۳۷۳ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۲۷ هزار و ۱۴۲ مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج «قاسم سلیمانی» تاکنون ۴۰۹ هزار و ۸۳۵ مورد تست سریع انجام شده و ۱۲۱ هزار و ۴۸۱ بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ۹۰ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۵۶۱ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۸۳ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته دو مورد جدید فوتی کووید ۱۹ در فارس ثبت شده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، به هشت هزار و ۷۶ نفر رسید.

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۳۷ هزار و ۲۵۹ هم استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب چهار دوز، به هشت میلیون و ۲۱۵ هزار و ۹۹۹ دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۲۷ هزار و ۵۸۷ دوز نوبت اول، سه میلیون و ۱۳۴ هزار و ۱۵۹ دوز نوبت دوم، یک میلیون و ۵۶۱ هزار و ۲۲۵ دوز نوبت سوم و ۹۳ هزار و ۲۸ دوز یادآور واکسن بوده است.