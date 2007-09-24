مجید غفوری استاندار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در این استان ضمن اعتراض به این اقدام اظهار داشت: در راستای تبادلات فی ‌ما بین استانداری دو استان کرمانشاه و سلیمانیه دو روز پیش هیاتی بازرگانی از استان کرمانشاه به منظوربررسی مشکلات موجود درعراق در زمینه‌ بازسازی، انتقال مواد دارویی، خوراکی و غیره به اقلیم کردستان سفر کرد .

استادار کرمانشاه افزود: این سفر به درخواست رسمی‌ استاندار اقلیم کردستان عراق صورت گرفته و در صورت آزاد نشدن گروگان این تیم تجاری در اسرع وقت، تمام مبادلات اقتصادی وتجاری خود را با اقلیم کردستان عراق قطع خواهیم کرد.

غفوری با تاکید برقانونی بودن سفر هیات ایرانی به اقلیم کردستان عراق، دستگیری مسئول مبادلات مرزی استانداری کرمانشاه در این سفر را محکوم کرد و خواستار آزادی هر چه سریع تر وی شد. وی افزود: دستگیری فرهادی محکوم و مقایر با تمام اصول تجاری و بین المللی است و مطابق هیچ قائده و قانونی نیست. گفتنی است

نیروهای نظامی آمریکایی به محل اقامت اعضای هیات تجاری اعزامی از استانداری کرمانشاه مستقر در هتل پالاس سلیمانیه عراق یورش بردند و فرهادی از اعضای این تیم که مشاور اقتصادی و مسئول تبادلات تجاری و مرزی در استانداری کرمانشاه است را ربودند و

با ربودن شدن فرهادی، سایر اعضای این تیم در اعتراض به این مسئله ، استان اقلیم کردستان عراق را ترک و به کرمانشاه باز گشتند.

29 شهریور