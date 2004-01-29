امروز در تاريخ

آغاز سلطنت هرمز اول :

در چنين روزي در سال 271 ميلادي ، " هرمز اول " پس از شاپور اول حكومت را در ايران در دست گرفت . شاپور اول در كشور گشايي شهره بود و بخش هاي جديد را به ايران آن روز گار افزود . وي حران ، نصيبين و انطاكيه را به تصرف خود در آورد و والرين امپراطور روم را اسير كرد. اما پسرش هرمز فردي بيمار بود كه حتي حكومت خود را نيز به سختي اداره مي كرد. وي مدت دو سال بر ايران حكمراني كرد . پس از او بهرام اول بر مسند قدرت تكيه زد .



ملي شدن شيلات در ياي خزر

در چنين روزي در سال 1331 ه ش شيلات در ياي خزر ملي شد . بطور قطع منابع كمياب انرژي وهمچنين شيلات يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصاد ايران است و اين مهم از دير باز مورد توجه دولت ها قرار گرفته بود . برخي از كارشناسان بخش شيلات تخمين مي‌زنند كه قريب به هشتاد درصد ماهي خاويار دنيا در درياي خزر قرار دارد. در حال حاضر 114 گونه و 63 زيرگونه از انواع ماهيان در اين دريا زيست مي كنند كه از اين بين 78 گونه و زيرگونه در نزديكي سواحل ايران وجود دارند.مناطق جنوبي دريا و سواحل ايران با وجود جلگه ها و تالاب هاي متعدد و معروف بين المللي از جمله تالاب ميان كاله و تالاب انزلي مكان بسيار مهمي براي زمستان گذراني ميليون ها قطعه پرنده بومي و مهاجر كوچك و بزرگ از انواع مختلف است.

با اين حال به نظر مي رسد با توجه به ثروت انبوه حاضر در اين درياچه در حال حاضر رژيم حقوقي مربوط به مسايل مربوط به ماهيگيري و حفاظت از منابع بيولوژي درياي خزر به عنوان يك مساله جدي ، قابل توجه است . با عنايت به مفاد دو معاهده 1921 و 1940 ميلادي (1299و 1318 ه ش ) منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروي در باره وضعيت حقوقي درياي خزر به نظر مي رسد كه وضعيت اين دريا تابع اين دو گونه قرار داد باشد و معاهده 1982 ميلادي (1360 ه ش ) عملا هيچ گونه خللي به اين معاهدات وارد نمي سازد. از نطر حقوق بين الملل درياي مازندران جزو درياهاي كاملا بسته به حساب مي آيد و اصول و قواعد درياها كه در كنوانسيون 1982 حقوق درياها عرضه گرديده در مورد آن جاري نيست. گفته مي شود در هيچ يك از قراردادها و توافقهايي كه در گذشته در مورد مسائل درياي مازندران وجود داشته به لحاظ قدمت اشاره اي بر بستر و زير بستر و نحوه بهره برداري و مالكيت منابع و ذ خاير معدني و ئيدروكربوري فلات قاره آن نيست و حتي بهره برداري از منابع زيستي درياي مازندران نيز بجز در يك نوار ساحلي انحصاري ده مايلي وضعيت حقوقي مشخصي ندارد.



ورود مليسپو به ايران :

در چنين روزي در سال 1321 ه ش دكتر ميلسپو كارشناس آمريكايي به منظور اصلاح امور دارايي ايران وارد كشور شد . اين اقدام يكي از اقدامات مجلس پانزدهم بود تا بتواند پس از خروج رضا خان از كشور در اين حوزه وضعيت اقتصادي كشور را مورد بررسي قرار دهد . البته مليسپو نه تنها وضعيت اقتصادي به هم ريخته كشور را به سامان نكرد كه با وضعيت دشوارتري ايران را روبرو ساخت .



امضاي پيمان سه جانبه :





در چنين روزي در سال 1320 ه ش قرار داد معروف به پيمان سه جانبه بين ايران ، شوروي و بريتانيا امضا شد . اين پيمان در در زمان نخست وزيري علي سهيلي امضا شد . على سهيلى در كابينه فروغى وزير امور خارجه بود و پيمان سه جانبه را پس از تصويب مجلس با بولارد و اسميرنف وزير مختار انگليس و شوروى امضا كرد . پس از هجوم دو كشور متجاوزشوروي و انگليس به ايران در زمان جنگ دوم جهاني اين پيمان در جهت خروج نيروهاي اشغالگر ميان سه دولت امضا شد .

سهيلي يك بار پس از فروغى ازهجدهم اسفند 1320 تا پانزدهم مرداد 1321 و بار ديگر پس از قوام السلطنه از 28 بهمن 1321 تا 7 فروردين 1323 نخست وزير ايران شد. پس از انجام انتخابات دوره چهاردهم زير نظر دولت سهيلى ، وي با مخالفت هاي گسترده اي از سوي افراد و جريان هاي سياسي روبرو شد به گونه اي كه دولت وي بر اثر همين مخالفت‏ها سقوط كرد . البته بعدها سهيلى به دخالت در انتخابات سه شهرستان متهم شده بود. وى كه در اين دوره به نمايندگى ايران در سازمان ملل منصوب شده بود به تهران بازگشت . سهيلى در ارديبهشت 1337 كه سفير ايران در لندن بود بر اثر بيمارى سرطان در گذشت، پيكر او را با هواپيماى نظامى انگليس به تهران آوردند و روز نوزدهم ارديبهشت با تشييع جنازه رسمى به خاك سپرده شد .



اعتصاب روحانيان :

در چنين روزي در سال 1341 روحانيان به پيشنهاد امام خميني ره در ماه رمضان همان سال به منظور اعتراض به همه پرسي( رفراندوم) ساختگي و اجباري شاه ، از رفتن به مساجد به عنوان اعتراض خودداري كردند.



بازداشت هاي گسترده در ايران :

در چنين روزي در سال 1340 ه ش برخي از اعضاي برجسته جبهه ملي همچون مهندس داريوش فروهر ، دكتر غلامحسين صديقي ، دكتركريم سنجابي ، مهندس زيرك زاده ، مهندس حسيبي ، دكتر آذر ، ، دكتر امير علايي و مهندس خنجي بازداشت شدند.اين بازداشت ها به دليل تظاهرات گسترده مليون عليه رژيم ستم شاهي انجام مي گرفت . جبهه ملي دراوائل دهه 1340 در صحنه سياسي ايران حضور يافت و سپس ضعيف گشت تا در سال 1356 اعلام نمود كه تشكيلات جبهه را سازماندهي خواهد كرد.



پيام امام خميني ره به مناسبت جنايات دولت بختيار در تهران و شهرستانها :

امام خميني ره در چنين روزي در سال 1357 ه ش از نوفل لوشاتوي فرانسه خطاب به ملت ايران در پيام مهمي جنايات دولت بختيار در تهران و شهرستانها را محكوم كردند .

دربخشي ازپيام ايشان آمده است : "باز كشتارها و قتل عام هاي دسته جمعي را در تهران و شهرستان ها شروع كردند ، باز دژخيمان محمد رضا با مسلح شدن به ادعاي قانون و استقلال كشور و سرپوش مليت به جان مردم بي پناه افتاده اند. بازدست ناپاك خيانتكار عمال بيگانه از آستين نوكرهاي محمد رضا پهلوي در آمد و ملت را به جرم آزادي خواهي و استقلال طلبي به عزا نشاندند . تا ديروزمحمد رضاي خائن ارتش را با آتش گشودن روي ملت و برادران و خواهران خود ننگين كرد اكنون نوكر يا نوكران خائنش اين خدمت به استعمار را به عهده گرفتند . هرروز مواجه با يك دسته نيرنگ باز هستيم كه مي خواهند منافع اجنبي را تامين كنند ، اگر چه به كشتار هزاران نفر از اين ملت رنجديده شجاع بيانجامد. ملت دلير با خون جوانان عزيز خود محمد رضا را از صحنه خارج كرد لكن اجانب يك مهره ديگر را با نقاب مليت به صحنه آوردند . اينان از اين مهره ها فراوان دارند كه ساله با ماسك فريبنده در خدمت هستند و به مجرد رفتن مهره اي ، مهره ديگري را مورد تاييد قرار داده اند و نمي دانم پس از اين چه خواهند كرد ولي بايد بدانند كه ملت هوشيار از اين نيرنگ ها غافل نيست و يكي پس از ديگري را مدفون خواهد كرد ..."



حمايت از متحصنين :

درچنين روزي در سال1357هجري شمسي، در تهران تظاهرات گسترده و عظيمي در حمايت از روحانيان متحصن در دانشگاه تهران برگزار شد . در اين روز عمال رژيم پهلوي به روي مردم بي دفاع آتش سلاح گشودند و بسياري از آنان را به در جه رفيع شهادت نايل آوردند . در اين حال بسياري از روزنامه ها اين روز را يكي از فجيع ترين روزهاي تاريخ انقلاب اسلامي به لحاظ كشتار مردم بر آورد كردند و آن را با واقعه هفدهم شهريور مقايسه نمودند .از روزگذشته عده اي از روحانيون تهران و قم در مسجد دانشگاه تهران به عنوان اعتراض به دولت براي اجازه ندادن به باز شدن فرودگاه براي ورود حضرت امام تحصن كردند.

درهمين روزحضرت امام خميني(ره) در نوفل لوشاتو ، شهركي در نزديكي پاريس درپاسخ به سؤالات خبرنگاران خارجي سخنان مهمي ايراد فرمودند.



ايشان در بخشي از سخنان خود بيان فرمودند : "من مكرر گفته ام كه اصولا شاه سابق قانوني نبود مجلسين قانوني نيست ، بختيار قانوني نيست . پس كسي را كه قانوني نيست نخواهم پذيرفت . من به ملت ايران توصيه مي كنم كه در اين وقت حساس درست بيدار باشند ، متوجه باشند كه توطئه اي بايد در كار باشد . من مي بينم كه همان كساني كه از شاه سابق طفداري مي كردند حالا از بختيار پشتيباني مي كنند . هم دولت انگلستان و هم دولت آمريكا از او پشتيباني مي كنند . اگر اين شخص ملي است همان طور كه خودش اظهار مي كند چرا آنها از او پشتيباني مي كنند .اگرملي است چرا بدون مجوز قانوني و بر خلاف ميل ملت پست نخست وزيري را اشغال كرده است . اگر احترام به آراي عمومي مي گذارد چرا كنار نمي رود .ملت ايران بايد بداند كه من دركنارآنان تاآخرين نفس براي حفظ قوانين اسلام و مصالح مملكت به مبارزه خود ادامه مي‎دهم و برهمه ملت واجب است تا دراين امرپايداري كنند و سستي و سردي به خود راه ندهند. مطمئن باشيد كه ما پيروزيم و مطالب ما حق است و حق لاجرم پيروزاست...".



امام خميني در گفتگو با يك مجله عرب زبان:

حضرت امام خميني در مصاحبه اي با مجله روز اليوسف چاپ قاهره گفت كه مصمم است به هر گونه نفوذ خارجي در ايران پايان دهد . ايشان تصريح كرد : در خاك ايران جايي براي پايگاه هاي نظامي وجود ندارد و ما به شوروي و يا يك قدرت خارجي ديگر اجازه نخواهيم داد كه در امور ايران دخالت كند. حضرت امام خميني در بخش ديگري از اين گفتگو افزود : نگران منافع و سرنوشت ملت فلسطين هستيم و سرزمين هاي اشغالي عرب بايد به مالكان شان داده شود.



شهادت پنج تن از فرماندهان ارشد ارتش اسلام :



درچنين روزي در سال1360هجري شمسي شهيد حسن باقري ، جانشين فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و مجيد بقايي فرمانده قواي اول كربلا به در جه رفيع شهادت نايل آمدند . شهيد باقري پس از طي موفقيت آميز دوران تحصيلي دبيرستان به تحصيل در رشته دامپروري در دانشگاه اروميه پرداخت اما پس از مدتي به دليل فعاليت هاي سياسي عليه رژيم پهلوي از دانشگاه اخراج شد‌. وي پس از آن به سربازي رفت اما سربازي او همزمان شد با دوران انقلاب اسلامي و او به ‌فرمان امام (ره‌) از پادگان فرار كرد و به مردم مبارز پيوست . وي پس از انقلاب در رشته حقوق قضايي دانشگاه تهران پذيرفته شد‌.او با انتشار روزنامه جمهوري اسلامي وارد اين روزنامه شد و به عنوان خبرنگارو مقاله‌نويس در سرويس خبر روزنامه مشغول به كار شد‌. وي پس از گذشت مدتي از تحصيل خود وارد جهاد سازندگي شد . باقري مدتي نيز در واحد اطلاعات سپاه مشغول شد‌ ‌. سرانجام آن شهيد والا مقام در نهم بهمن ماه و در پي سالها تلاش و مبارزه و در حال شناسايي منطقه عملياتي والفجر (فكه چزابه‌) به شهادت رسيد‌.

شهيد مجيد بقايي نيز در خانواده اي مذهبي و متدين به دنيا آمد . او نيز پس از طي تحصيلات مقدماتي در رشته فيزيوتراپي دانشگاه اهواز پذيرفته شده و به تحصيل ادامه داد‌. او ازآغاز اوج فعاليت هاي مردم عليه رژيم ستمشاهي وارد گروه منصورون شد وكانون نشر فرهنگ اسلامي را در بهبهان راه‌اندازي كرد‌. وي پس از انقلاب اسلامي و با شروع جنگ تحميلي به عنوان نماينده سپاه استان خوزستان در اطاق جنگ شروع به كار كرد و پس از مدتي به فرماندهي سپاه پاسداران شوش منصوب شد‌. مجيد بقايي‌، در نهم بهمن ماه سال 1360 بدليل اصابت گلوله توپخانه دشمن ميهمان حق شده‌، شربت شهادت نوشيد‌.



شهادت مظلومانه زائران خانه خدا به دستور آمريكا :



در چنين روزي در سال 1418ه ق ، ( 1366 ه ش ) زائران ايراني خانه خدا پس از برگزاري مراسم برائت از مشركين مورد تهاجم نيروهاي مسلح آل سعود قرار گرفتند . در اين ميان چهارصد تن از زائران خانه خدا به دست نيروهاي رژيم آل سعود در راهپيمايي برائت از مشركين در مكه معظمه به در جه رفيع شهادت نايل آمدند . دولت آل سعود با دستور آمريكا ابتدا به پاشيدن آب جوش بر سر تظاهر كنندگان و ضرب و شتم آنان به سوي تظاهر كنندگاني كه تنها فرياد برائت از مشركان سرمي دادند اسلحه گشود . در ميان شهدا ي زائر خانه خدا ، زن ومرد و پير وجوان وجود داشت.



تولد آنتوان دو سنت اگزو پري :



در چنين روزي در سال1900 ميلادي آنتوان سنت اگزوپري ديده به جهان گشود . اگزو پري ابتدا به ترجمه كتب ادبي روي آورد و در آغاز كار در سال 1912 كتاب « ژول سزار» را از زبان لاتين به فرانسه ترجمه كرد . او به دليل علاقمندي بسيار به پرواز آرزو داشت كه خلبان شود و بيشتر اوقات به همين دليل از مدرسه فرار مي كرد تا پرواز هواپيما ها را تماشا كند . وي پس از طي تحصيلات مقدماتي وارد دانشكده نظام شد و توانست در سال 1922 پرواز كند . وي در سال 1926 ميلادي رمان خلبان را منتشر ساخت . همين رمان باعث افزايش محبوبيت او در ميان عامه مردم شد . وي پس از آن در اين حوزه به تحرير رمان هاي چندي همت گمارد كه از ميان آنها مي توان به « پيك جنوب» و «پرواز شبانه» ، «خلبان جنگي » ،« سرزمين آدم ها » ، «قلعه زنداني شن» و « مانون» اشاره كرد . اگزو پري در سي و يكم ژوئيه 1944 بر اثر يك سانحه هوايي در گذشت .

شازده كوچولوي او مهمترين رمان اگزوپري است . وي در اين رمان زيبا و شاعرانه وصف انساني را پيش مي كشد كه در ميان جامعه دگرگون و پيشرفته سردر گم است . شازده كوچولوي ساده و بي غل و غش او با خروج از انزوا و حضور در ميان جامعه با اشكال مختلف زندگي و انسان هاي گوناگون روبرو مي گردد . شازده كوچولوي اگزوپري نمونه يك انسان ساده و بي رياست كه روح پر از صداقت خود را در ميان عامه به نمايش مي گذارد .



تولد آنتوان پاولويچ چخوف :



درچنين روزي در سال1860ميلادي آنتوان پاولويچ چخوف نويسنده روسي درتاگونوك به دنيا آمد .او به دليل فقر مالي پدر آن چنان كه بايد نتوانست در دوران نخستين زندگي خود تحصيل علم كند اما احساسات او دايما در غليان بود . وي از همان سالهاي آخر دبيرستان به نوشتن قطعات ادبي روي آورد و در همين زمان سردبيري مجله مدرسه اش را برعهده گرفت. چخوف بعدها به دانشكده پزشكي دانشگاه مسكورفت و گاهي نيز براي مجلات ادبي داستان هاي طنز مي نوشت . چخوف نخستين نمايشنامه خود را با نام يتيم، در سال 1877 ميلادي نگاشت . اين نمايشنامه زندگي او را تغيير داد و از آن پس وي به نمايشنامه نويسي روي آورد . وي ايوانف را در سال 1877 ، ديو چوبي را در 1889 و مرغ دريايي، را در 1859 نوشت . او همچنين سه خواهر را در سال 1901 ، عمو وانيا را در سال 1899 نوشت . چخوف همچنين در دوران عمر ادبي خود به نگارش چندين داستان كوتاه نيز همت گمارد كه « زن و سگ كوچك » ، « عزيزم » از مشهورترين آنهاست . آنتون پاولوويچ چخوف در چهل و چهار سالگي در گذشت . چخوف در اكثر داستان هايش با قدرتي فوق العاده، كندذهني و تنگ نظري طبقه مرفه و همين طور چاپلوسي و تملق كارمندان و خصوصيات آدم هاي حقير جامعه قرن نوزدهم روسيه را به تصوير كشيده است. نوشته هاي او در پايان عمر رنگ انقلاب و انتقاد به خود گرفتند و قهرمانان داستانهايش را افراد طبقات پايين جامعه تشكيل دادند



در گذشت پوشكين :

در چنين روزي در سال 1837 ميلادي الكساندر پوشكين دار فاني را وداع گفت . السكاندر پوشكين شاعر و نويسنده بزرگ روس در سال 1799 ميلادي در مسكو به دنيا آمد . او ابتدا به خدمت وزارت خارجه روسيه در آمد و با سرودن قصيده اي درباره آزادي محكوم به تبعيد شد . وي همچنين قطعه زنداني قفقاز را پس از بازديدي از قفقاز در سال 1822 ميلادي به رشته تحرير در آورد . پوشكين به دليل داشتن عقايد آزادي خواهانه در سال 1824 ميلادي از شغل خود استعفا داد و پس از آن به ملك پدري خود در پسكف رفت و در همان جا" بوريس گودنف "و "اوژني اونژين" وهمچنين داستان منظوم" فواره باغچه سراي " را نگاشت . دوره كتاب "تاريخ شورش بوكاچف "،" دختر سروان" ، "كولي ها و دوبروفسكي" از ديگر آثار پوشكين اند . پوشكين در 38 سالگي در يك حادثه دوئل كشته شد .



تولد رومن رولان :

در چنين روزي در سال 1866 ميلادي رومن رولان نويسنده مشهور فرانسوي به دنيا آمد . وي در سال 1915 ميلادي جايزه نوبل ادبي را از آن خود كرد .او در رشته تاريخ تحصيل كرد اما به ادبيات نيز علاقه فراوان داشت و همين علاقه او را بر آن داشت كه دست به نوشتن داستان ، نمايشنامه و سرانجام زندگي نامه بزند . وي ابتدا زندگاني بتهوون را نوشت و سپس شرح زندگي ميكل آنژ را منتشر كرد . او هشت سال نيز به نوشتن رمان " ژان كريستف " پرداخت . وي در پايان عمر به انديشه هاي عرفاني شرقي گرايش پيدا كرد و از طرفداران گاندي ، رهبر انقلاب مردم هند شد. وي در سال 1932 در سويس به ديدار گاندي رفت . رومن رولان در سال 1944 در سن 78 سالگي درگذشت . گاندي ، تولستوي ، آنتوانت ، آنزمان فرا مي رسد، جان شيفته ، خاطرات جواني ، دانتون ، روبسپير ، سفر دروني و گرگهـااز ديگر آثار معروف اويند .



تولد كلود كرو :

درچنين روزي در سال1713ميلادي ، كلرو رياضيدان و مهندس فرانسوي درپاريس به دنيا آمد . وي درسال1736ميلادي خواستار اندازه گيري طو ل يك قوس نصف النهار شد و در اين مسير به موفقيت هايي هم دست يافت. كلود كلرو در18سالگي به عضويت آكادمي علوم فرانسه پذيرفته شد.



در گذشت شارل يازدهم :

در چنين روزي در سال 1697 شارل يازدهم ، پادشاه سوئد در گذشت .وي در سال 1660 ميلادي به سلطنت رسيد و مدت 37 سال حكومت كرد .



بمباران پاريس :

در چنين روزي درسال 1916 و در جريان جنگ جهاني اول پاريس براي نخستين بار به وسيله بالن هاي آلماني بمباران شد. واقعه زپلين به عنوان يكي از وقايع مهم در تاريخ جنگ جهاني اول ماندگار شده است .