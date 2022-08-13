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۲۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۷:۲۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خبر داد؛

بستری ۵۱ بیمار کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه کرمانشاه

بستری ۵۱ بیمار کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از بستری ۵۱ بیمار کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قباد محمدی بعد از ظهر شنبه در نشست ستاد کرونا دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه اظهار کرد: در حال حاضر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک به شدت کاهش یافته و متأسفانه استقبال از واکسیناسیون کرونا کم است.

وی با اشاره به کاهش مراجعه به مراکز واکسیناسیون کرونا، افزود: این مسئله باعث افزایش موارد ابتلاء به بیماری کرونا در استان کرمانشاه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک در پیک هفتم کرونا با چالش کمتری مواجه خواهیم شد.

محمدی بیان کرد: خوشبختانه سطح ایمنی افرادی که واکسن زده‌اند بالا است و برای پیشگیری از ابتلاء به کرونا افراد باید برای تکمیل واکسیناسیون خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد بیماران با حال وخیم نیز افزایش یافته است و ۵۱ بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

کد مطلب 5562266

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