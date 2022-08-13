به گزارش خبرنگار مهر، قباد محمدی بعد از ظهر شنبه در نشست ستاد کرونا دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه اظهار کرد: در حال حاضر رعایت دستورالعملهای بهداشتی و استفاده از ماسک به شدت کاهش یافته و متأسفانه استقبال از واکسیناسیون کرونا کم است.
وی با اشاره به کاهش مراجعه به مراکز واکسیناسیون کرونا، افزود: این مسئله باعث افزایش موارد ابتلاء به بیماری کرونا در استان کرمانشاه شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: با رعایت دستورالعملهای بهداشتی و استفاده از ماسک در پیک هفتم کرونا با چالش کمتری مواجه خواهیم شد.
محمدی بیان کرد: خوشبختانه سطح ایمنی افرادی که واکسن زدهاند بالا است و برای پیشگیری از ابتلاء به کرونا افراد باید برای تکمیل واکسیناسیون خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد بیماران با حال وخیم نیز افزایش یافته است و ۵۱ بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند.
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