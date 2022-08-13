بیشترین سرقت ها در استان ایلام حوزه اماکن خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر عصر شنبه در جمع خبرنگاران ابراز کرد: استان ایلام در حوزه جرائم از جایگاه ۱۶ به جایگاه ۳۳ ارتقا یافته و این استان جزو امن ترین استان‌های کشور است، اما لازم است که رسانه‌ها از رفتارهای جناحی و سیاسی به دور باشند و باید رفتاری داشته باشند از روی صداقت و دلسوزی بوده که اعتماد مردم را جلب کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: استان ایلام در سال ۱۴۰۰ در بحث سرقت و جرایم رتبه ۳۳ کشور را کسب کرده است و این در حالی است که استان ایلام در سال ۹۹ در این زمینه جایگاه ۱۶ کشور را دارا بوده است که رسانه‌ها و مردم ولایتمدار و شهید پرور استان ایلام که از فرهنگ غنی برخوردار هستند در این زمینه بسیار نقش آفرین بوده و البته استان ایلام می‌تواند در سایر عرصه‌ها با توجه به فرهنگ غنی بالایی که دارد نیز به خوبی بدرخشد.

وی با بیان اینکه استان ایلام در حوزه نزاع‌های فردی در رتبه ۲۹ و در زمینه نزاع‌های جمعی در رتبه ۳۰ قرار دارد، یادآور شد: از لحاظ میزان کاهش وقوع جرم در سطح کشور استان ایلام با ۱۰ درصد کاهش، تنها استانی بوده که کاهش میزان وقوع جرم داشته و از این نظر مقام اول کشور را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه در کشور به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۶۱۸ سرقت به وقوع پیوسته است اما در استان ایلام ۳۶۹ فقره است که نسبت به نرم کشوری بسیار پایین است، تصریح کرد: ۹۷/۸ درصد تصادفات در استان مربوط به تصادفات جاده‌ای برون شهری است و ۴۵ نفر فوتی از ابتدای سال جاری تا کنون داشته‌ایم.

سردار القاصی مهر با بیان اینکه استاندار ایلام خوشبختانه در راستای رفع نقاط حادثه خیز در سطح جاده‌های استان به خوبی پای کار بوده‌اند، افزود: امید است که با این اقدامات و فعالیت‌هایی که در حوزه‌های جاده‌های استان انجام می‌شود سال دیگر شاهد این باشیم در حوزه کاهش میزان تصادفات استان ایلام رتبه‌های برتر کشوری را کسب کند.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود در ایام اربعین حسینی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار خودرو از استان ایلام تردد داشته باشند، گفت: ما خادم زوار اربعین حسینی هستیم اما لازم است که با توجه به میزان ترددها در ایام اربعین حسینی با کمک رسانه‌ها و مردم و زوار و فرهنگسازی، زمینه تردد سالم و امن زوار را در سطح جاده‌های استان فراهم کنیم.

سردار القاصی مهر بیان کرد: بیشترین حوزه سرقت در استان حوزه اماکن خصوصی است که جزو جرائم خرد است، بیان کرد: در حوزه مواد مخدر ۳۱۵ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده و ۲۱۰ نفر معتاد متجاجر و ۱۵۴ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شده و همچنین در حوزه سلاح‌های غیرمجاز ۵۰۸ قبضه اسلحه غیرمجاز کشف شده است.