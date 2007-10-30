فردوسی مضمونی مناسب برای کارهای سینمایی است

حمید تاجدولتی، بازیگر نقش فردوسی در مجموعه تلویزیونی "چهل سرباز" درباره پذیرش بازی در این مجموعه و شکلگیری شخصیت فردوسی به خبرنگار مهر گفت: "تناسب چهره با شخصیت فردوسی خیلی مهم بود. بعد از جلساتی که با محمد نوریزاد داشتم و تست گریم، برای ایفای نقش فردوسی انتخاب شدم. نوریزاد برای شناخت بیشتر از شخصیت فردوسی چند کتاب معرفی کرد. خودم نیز برای رسیدن به نقش فردوسی شاهنامه را خواندم. در واقع خواندن شاهنامه کمک زیادی به شکل گیری شخصیت فردوسی کرد."
وی در ادامه افزود: "علاوه بر آن با خواندن شاهنامه بیشتر با روح حماسی فردوسی آشنا شدم. فردوسی شخصی هوشمند، سیاستمدار از نوع مثبت، وطنپرست و شیعه بود. همین ویژگیهای شخصیت فردوسی بود که من را برای بازی این شخصیت جذب کرد. در واقع فردوسی شخصیت خاصی است که میتواند دستمایه خوبی برای ساخت کارهای سینمایی باشد."
تاجدولتی درباره تلفیق مستندات تاریخی و تخیل در مجموعه "چهل سرباز" و اینکه نوع پرداخت باعث فاصله از فردوسی واقعی شده، گفت: "در این مورد محمد نوریزاد بهتر میتواند توضیح دهد، اما درباره شخصیت فردوسی باید بگوییم به شخصیت اصلی خیلی نزدیک است. در مجموعه "چهل سرباز" بر هوشمندی، ظلمستیزی و ادیب بودن شخصیت فردوسی خیلی تاکید شده و بر مباحث دیگر کمتر زوم شده است. البته تا جایی که لازم بود و فیلمنامه اجازه میداد به شخصیت فردوسی پرداخت شده است."
بازیگر نقش فردوسی در مجموعه "چهل سرباز" درباره اینکه گریم چه قدر به نزدیک شدن شخصیت فردوسی کمک کرده، توضیح داد: "مسلماً گریم معیریان کمک زیادی کرد. من سه مقطع زندگی فردوسی را باید بازی میکردم، حتی سه روز متوالی و هر روز شش ساعت و نیم تا هفت ساعت گریم میشدم. گریم سختی داشتیم، حتی تاثیر زیادی روی پوست صورتم گذاشت، اما با توجه به اینکه در کار ارزشمندی بازی میکردم، برایم مهم نبود، حتی به این قیمت که صورتم را فدا کنم."
وی درباره ضعف دیالوگهای این مجموعه و اینکه بیش از اندازه ادبی است، گفت: "فکر میکنم اگر غیر از این بود باید تعجب میکردیم. به هر حال فردوسی شخصی ادیب بوده و به این ترتیب که در این مجموعه است، صحبت میکرد."
تاجدولتی بازی در مجموعههای تاریخی را اینگونه ارزیابی کرد: "بازی در مجموعههای تاریخی سختیهای خاص خودش را دارد و انرژی مضاعف میبرد. گریم این مجموعه هم سنگین بود و پوشیدن لباسهایی که وزن زیادی هم دارند در فصل گرما طاقتفرسا بود، اما با تمام سختیهایی که داشت، لذتبخش بود. در مجموع مجموعه تلویزیونی "چهل سرباز" خوب شده است. البته میشد به ابعاد دیگر شخصیت فردوسی پرداخت، ولی گذرا پرداخت شده که البته در فیلمنامه این طور بود."
تاجدولتی در فیلم سینمایی "میرقباد" به کارگردان محمد نوریزاد و مجموعه "شاهزاده سرزمین آلان" بازی کرده است.
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