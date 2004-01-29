اتحاديه اروپا برنامه خاصي براي مبارزه با تروريسم بين المللي دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري آلمان،" اتوشيلي" وزير كشورآلمان با اشاره به اهميت مبارزه همه جانبه با تروريسم بين المللي خاطر نشان كرد آلمان تمام سعي خود را در اين زمينه به كارخواهد گرفت.

وزيركشورآلمان در ادامه اظهار داشت : با توجه به اوضاع كنوني افغانستان نيروهاي حافظ صلح آلماني حاضر در اين كشور با ارائه آموزشهاي لازم به شدت خواهان جلوگيري از گسترش حملات تروريستي دراين منطقه هستند.

شيلي همچنين تصريح كرد: كشورهاي عضواتحاديه اروپايي به خصوص آلمان برنامه هاي ويژه اي در راستاي مبارزه با تروريسم بين المللي در نظر دارند كه به زودي آنها را به مرحله اجرا در مي آورند.

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