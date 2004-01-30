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۱۰ بهمن ۱۳۸۲، ۱۵:۰۴

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در گفتگو با "مهر" :

مشاركت اجتماعي زنان پس از انقلاب رشد چشمگيري داشته است

مشاركت اجتماعي زنان پس از انقلاب رشد چشمگيري داشته است

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان گفت: مشاركت زنان پس از پيروزي انقلاب اسلامي نسبت به سالهاي قبل از آن رشد بسيار زيادي داشته است.

منيره نوبخت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" با بيان اين مطلب گفت: آمار ها وگزارشهايي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در رابطه با فعاليت ها ومشاركت زنان در زمينه هاي مختلف تهيه شده نشان دهنده پيشرفتهاي جدي آنها در عرصه هاي اجتماعي است.

وي افزود: زنان پس از انقلاب آزادي هاي بيشتري بدست آورده وتوانسته اند به راحتي وبا اطمينان ، آرامش وامنيت خاطر دراجتماع حضور داشته وفعاليت كنند.

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تاكيد كرد: حضور زنان در اجتماع از نظر كمي وكيفي افزايش داشته وفعاليتهاي آنان با توجه به رشد آگاهي وتواناييهاي زنان مطلوب تر شده است ،  بطوري كه در حال حاضر بسياري از مديران كشور ما را زنان تشكيل مي دهند ونگرشها نيز به گونه اي شده كه مردان به راحتي مسووليتها را به آنها واگذار مي كنند.

وي خاطر نشان كرد: اگرچه باز هم تعداد مديران زن درحال حاضر نسبت به مردان كمتر است اما در مقايسه با قبل از انقلاب تعداد مديران زن وكيفيت كار آنهاچندين برابر شده است .

نوبخت با اشاره به افزايش تعداد دختران در دانشگاهها تصريح كرد: افزايش تعداد دختران در دانشگاهها نشانه بالا رفتن سطح آگاهي ودانش دختران وهمچنين مناسب بودن فضاي دانشگاهها براي تحصيل دختران است وبا اين شرايط آنها مي توانند در آينده بسياري ازمشاغل را دراختيار خود بگيرند.

 

کد مطلب 55635

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