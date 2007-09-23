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۱ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۳۰

سبحانی "دست‌ها" را ساخت

رضا سبحانی فیلم کوتاه "دست‌ها" را با الهام از قطعه شعر احمد شاملو ساخت.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه 13 دقیقه ای "دست‌ها" به رابطه یک سلاخ تنها و پرنده کوچک او می پردازد و بخش عمده آن در کشتارکاهی در کرج فیلمبرداری شده است.

سبحانی طرح پروژه "رویای دانوب" را هم برای بررسی در بخش تحقیق و پژوهش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی دارد و به زودی تحقیقات میدانی آن را آغاز خواهد کرد. وی در این فیلم قصد دارد به موضوع تاثیر فرهنگ ایران در اروپا و غرب بپردازد.

کارگردان "خاک سرد" طرح ساخت مستند "آقا همت" را نیز در دست دارد و در آن شخصیتی معلول را در ساختار شهری مثل تهران و تلاش و فداکاری وی برای تداوم و بقای زندگی خود و خانواده اش را به تصویر می کشد. "خاک سرد" در نوبت اکران است.

کد مطلب 556353

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