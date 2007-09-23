به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه 13 دقیقه ای "دست‌ها" به رابطه یک سلاخ تنها و پرنده کوچک او می پردازد و بخش عمده آن در کشتارکاهی در کرج فیلمبرداری شده است.

سبحانی طرح پروژه "رویای دانوب" را هم برای بررسی در بخش تحقیق و پژوهش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی دارد و به زودی تحقیقات میدانی آن را آغاز خواهد کرد. وی در این فیلم قصد دارد به موضوع تاثیر فرهنگ ایران در اروپا و غرب بپردازد.

کارگردان "خاک سرد" طرح ساخت مستند "آقا همت" را نیز در دست دارد و در آن شخصیتی معلول را در ساختار شهری مثل تهران و تلاش و فداکاری وی برای تداوم و بقای زندگی خود و خانواده اش را به تصویر می کشد. "خاک سرد" در نوبت اکران است.