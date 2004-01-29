بايد كمك كنيم تا فلسطين هر چه زودتر مستقل شود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازمركز اطلاعات سازمان ملل ، "كوفي عنان" دبيركل سازمان ملل و منابع رسمي اتحاديه اروپا روز چهارشنبه در بروكسل درباره لزوم حمايت از روند صلح خاورميانه و كمك به فلسطينيان بحث و گفتگو كردند.

عنان پس از ديدار با "برايان كوهن" وزير امورخارجه ايرلند كه درحال حاضر رياست اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، در كنفرانسي مطبوعاتي اظهار داشت: هردو طرف بر تحرك بخشيدن به روند صلح توافق دارند.

وي گفت: ما درباره نگراني هايمان در مورد وضع اقتصادي و اجتماعي فلسطين گفتگو كرديم و من خواستار پشتيباني بيشتر از آنان شدم زيرا نگرانم كه اين شرايط ادامه پيدا كند. در حال حاضر توان فلسطينيان رو به زوال رفته است.

دبيركل سازمان ملل با تاكيد بر نياز به شكستن بن بست و برداشتن گام به جلو، اظهار داشت: همه توافق دارند كه راه حل ممكن، زمين دربرابرصلح است و ما واقعا نياز به راه حلي داريم كه دو طرف بر سر ميز مذاكره بنشينند و نتيجه مذاكره، ايجاد دو دولت اسراييل و فلسطين باشد كه در كنار يكديگر و در امنيت زندگي كنند.

وزير امورخارجه ايرلند نيز در ادامه افزود: ما مسئوليت هايي داريم كه بايد از راههاي ديپلماتيك آنها را حل و فصل كنيم. از ديدگاه من، نقشه راه بهترين راه حل كشمكش هاي فلسطين و اسراييل است.