به گزارش خبرگزاری مهر، جواد امان زاده افزود: با توجه به اینکه اداره ورزش و جوانان استان سیاست گذار کلی ورزش در این خطه میباشد، بخش عظیمی فعالیتهای آن مربوط به هیأتهای ورزشی است که تعداد آنها در مرکز استان به پنجاه و یک مورد و در شهرستانها به ۸۲۰ مورد میرسد.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی عنوان داشت: در این خصوص با تدوین آئین نامه جلسات تخصصی اداره ورزش، عملکرد و برنامههای هیأتهای ورزشی را با حضور مدیرکل اداره، معاونین و اعضای هیأت رئیسه هیأتهای ورزشی بررسی خواهیم کرد.
امان زاده با اشاره به محدود بودن منابع مالی و امکانات این اداره کل خاطرنشان کرد: سعی خواهیم کرد با برگزاری جلسات تخصصی برنامههای هیأتهای ورزشی را به سمت برنامه نویسی پیش ببریم.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم منابع محدود دولتی را در اختیار همه هیأتهای ورزشی قرار دهیم شاید اصلاً نتوان کاری از پیش ببرند، بیان کرد: ولی با تخصیص منابع بر اساس شاخصهای متفاوتی که در بعضی از رشتههای ورزشی در سطح استان وجود دارد، میتوان زودتر به نتیجه دست یافت.
امان زاده با اشاره به برنامه ریزی های اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در دو سالهای آتی توضیح داد: با تعریف کردن پنج شاخص، از آن دسته از هیأتهای ورزشی که خود را به این شاخصها نزدیک کنند، حمایت خواهیم کرد و معتقد هستیم این هیأتهای ورزشی با گذر زمان و با روی پای خود ایستادن دیگر نیاز به حمایتهای اداره کل نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه این جلسات مقطعی نبوده و مستمر میباشد، یادآور شد: شاید این جلسات در یک هیئت ورزشی به دلیل اهمیت موضوع هفتهای برگزار شود و هیأتهای شهرستانی فعال در یک رشته ورزشی خاص در جلسات حضور داشته باشند و حتی از نفرات صاحب نظر آن رشته ورزشی که شاید در دانشگاه، آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و یا ارگانهای دیگر باشند، بهره بگیریم.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، جایگاه رشتههای ورزشی در سطح کشور و وجود زیرساختهای لازم از قبیل شاکله هیأت و نیروی انسانی مثل مربی برای سرمایه گذاری را بخشی از شاخصهای لازم برای تخصیص منابع مالی برای هیأتهای ورزشی استان عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از گفتههای خود به درخواست و ایجاد تفاهم نامه با دانشگاهها و آموزش و پرورش استان اشاره کرده و گفت: این نهادها باید برای میزبانی مسابقات برخی از رشتههای ورزشی که آذربایجان شرقی در آنها زبانزد میباشد، در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان پیش قدم باشند، زیرا یکی از لازمههای پیشرفت و کسب تجربه و همچنین شناسایی نقاط ضعف و قوت در امر میزبانی اردوهای تیم ملی و مسابقات کشوری است.
امان زاده یکی از پیشرفتهای برنامه اداره کل ورزش و جوانان استان در بخش ورزش همگانی را لزوم توسعه باشگاههای سلامت محور دانست.
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