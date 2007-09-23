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۱ مهر ۱۳۸۶، ۸:۵۴

وکیلهای کانادایی در مراسم صلح و اتحاد شرکت می کنند

وکیلهای کانادایی در مراسم صلح و اتحاد شرکت می کنند

وکیلهایی از شش دین بزرگ جهان هفته آینده در استان آلبرتا، کانادا به منظور شرکت در نیایش و ضیافت بین ادیان گردهم جمع می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این مراسم ویژه به مناسبت صدمین سال تأسیس دادگاه فرجام خواهی در دادگاه کوئینز بنچ آلبرتا با محوریت صلح و اتحاد برگزار می شود.

این گردهمایی بین ادیان از سوی گروهی از وکیلهای کاتولیک تحت عنوان وکلای سنت توماس برگزار می شود.

رئیس دادگستری آلبرتا، رئیس دادگستری کوینز بنچ آلبرتا، رئیس دادگستری دادگاه استانی آلبرتا نیز در این مراسم شرکت خواهند کرد.

وکیلهای شرکت کننده در این گردهمایی به تعریف و تأکید بر ابعاد مختلف دین خود می پردازند. برگزار کنندگان تاریخ  این گردهمایی را هفته آینده اعلام کرده اند اما تاریخ دقیق آن را منتشر نکرده اند.

کد مطلب 556531

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