  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۲۸

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی:

نمایش قدرت اراده در دوران اسارت آزادگان/«آزادی» درست معنی شود

نمایش قدرت اراده در دوران اسارت آزادگان/«آزادی» درست معنی شود

بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: آزادگان قدرت ایثار و اراده را نه در حرف و تئوری بلکه در عمل نشان دادند و هم دشمن بعثی و هم استکبار را خسته کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح چهارشنبه در دیدار با جمعی از آزادگان خراسان‌جنوبی که به مناسبت ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان به کشور انجام شد، بیان‌کرد: واژه آزادی می‌تواند دو معنای متفاوت را برساند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: آزادی در یک معنا خلاصی از همه قید و بندها و پیروی از غرایز حیوانی است.

عبادی با اشاره به اینکه در یک معنای دیگر آزادی به مفهوم آزادی انسان در مسیر حرکت به سوی است، گفت: در مسیر رسیدن به خدا فریبندگی‌های دنیا، هوای نفس‌ها، تهدیدها و تطمیع‌های زیادی وجود دارد که هر کس خود را از این مسائل رها کند، آزاده واقعی است.

وی با تأکید بر اینکه نباید آزادی و آزادگی را در رها بودن غرایز معنا کنیم، بیان کرد: قدرت انسانی در اراده او برای مقابله با هوا و هوس‌ها است.

وی گفت: پاره شدن زنجیره‌ها و رشته‌های اراده موجب می‌شود که انسان با اندک جاذبه دنیا به سمت گناه و خلاف کشیده شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی با بیان اینکه آزادگان ما در دوران اسارت قدرت اراده را نشان دادند، افزود: نمونه و اسوه این آزادگان پر اراده حجت الاسلام علی اکبر ابوترابی سید اسرای ما است.

عبادی ادامه‌داد: آزادگان قدرت ایثار و اراده را نه در حرف و تئوری بلکه در عمل نشان دادند و هم دشمن بعثی و هم استکبار را خسته کردند.

وی افزود: آزاده واقعی کسی است که از قید شهوت، قدرت و ثروت به معنای واقعی آزاد است.

کد مطلب 5565350

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه