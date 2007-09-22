به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی ، حسین دماوندی نژاد هدف از تدوین نظام زنبور داری کشور را ساماندهی و قانونمند کردن فعالیت های زنبورداری کشور عنوان کرد.

دماوندی نژاد با بیان اینکه جایگاه استقرار کلنی های زنبورداران در مناطق دور دست و صعب العبور قرار دارد، بر حمایت بیشتر از آنان تاکید کرد.

وی در همین حال نقش گرده افشانی در افزایش محصولات باغی و زراعی را با اهمیت خواند و تصریح کرد: استقرار کندوهای عسل در اطراف اراضی کشاورزی تولید محصولات باغی و زراعی را تا چندین برابر افزایش می دهد.

وی عدم آمادگی و آگاهی کشاورزان از مزیت های گرده افشانی و مسائل مالکیتی آنها را از موانع استقرار کندوهای عسل در اطراف اراضی کشاورزی برشمرد و ابراز داشت: ما به دنبال آن هستیم ستاد گرده افشانی را فعال کنیم که این امر نیازمند هماهنگی و همکاری تشکل ها، سازمان محیط زیست و سایر دستگاههای ذی ربط است.

دماوندی نژاد با بیان اینکه ایران به لحاظ شرایط اقلیمی و وجود چهار فصل دارای ظرفیت‌های بالایی برای توسعه زنبورداری است، از تشکل ها و انجمن‌های زنبورداری خواست برای استفاده هر چه بیشتر از این ظرفیت های خدادادی به منظور افزایش محصولات زنبور عسل ، فعالیت خود را توسعه دهند.