باند رسید ساز جعلی توسط پلیس در کرمانشاه متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عباسی کسانی اظهار کرد: با مراجعه چند نفر شهروندان به پلیس فتا استان و طرح شکایت مبنی بر اینکه پس از درج آگهی با موضوعاتی مانند فروش گوشی آیفون، پی اس چهار و فرش و غیره در سایت واسطه‌گر دیوار شخصی با آن‌ها تماس گرفته و پس از جلب اعتماد با ارسال رسید بانکی و بیان اینکه مبلغ را واریز کرده است و پیامک توسط بانک ارسال نشده کالا را تحویل گرفته و رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: برابر اظهارات شاکیان و بررسی‌های فنی به‌عمل‌آمده مشخص شد کلاهبرداران از طریق اپلیکیشن رسید ساز جعلی اقدام به کلاهبرداری از قربانیان کرده و برای دریافت کالا از تاکسی‌های آنلاین و یا پیک استفاده کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان و انجام تحقیقات تخصصی و بررسی‌های فنی این پلیس تمامی اعضای این باند که به‌صورت خانوادگی اقدام به کلاهبرداری می‌کردند شناسایی و پس از هماهنگی قضائی دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.

کسانی با بیان اینکه متهمین به بزه انتصابی اعتراف کردند، افزود: به دنبال بازرسی از منزل متهمین تعداد پنج دستگاه گوشی تلفن همراه، یک فقره کارت‌بانکی، ۲ تخته فرش، یک عدد داشبورد کامل پژو پارس کشف و یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ نیز مورد توقیف قرار گرفت و به پلیس فتا منتقل شد.

وی در توصیه به شهروندان، گفت: کاربرانی که قصد انجام خرید اینترنتی دارند می‌بایست سامانه پیامکی حساب‌های بانکی خود را فعال کرده تا با واریز وجه از انجام عملیات بانکی موردنظر اطمینان حاصل کنند و سپس اقدام به تحویل کالای موردنظر به خریدار کنند.

رئیس پلیس فتا کرمانشاه از عموم شهروندان درخواست کرد: برای ارتباط و ارسال درخواست‌های خود تنها از راه‌های ارتباطی اعلامی در رسانه‌های معتبر استفاده کنند و هرگونه موارد مشکوک در خصوص جرایم حوزه سایبری را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارش‌های مردمی و شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به‌صورت شبانه‌روزی به کارشناسان پلیس فتا اطلاع دهند.