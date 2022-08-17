مهلت جذب اعتبارات ۱۴۰۰ تمدید شد/ برگشت بودجه جفا در حق مردم استان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حیدری روز چهارشنبه در شورای اداری چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه فلسفه وجودی مسئولان خدمت به مردم است، اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم بارقه امید در بین مردم ایجاد شد، باید عطر خوش خدمت ماندگار شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مهلت جذب اعتبارات ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه سال‌جاری تمدید شده است، گفت: اعتبار قابل توجهی از سال گذشته جذب شده است و باید در فرصت باقی‌مانده مابقی اعتبارات نیز جذب شود، برگشت اعتبار جفا در حق مردم این استان خواهد بود.

وی در ادامه در خصوص اعتبارات سفر ریاست جمهوری و اعتبارات ۱۴۰۱، عنوان کرد: باید برای جذب اعتبارات در این حوزه تفاهم‌نامه بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه تبادل شود، اوراق درنظر گرفته شده در بورس عرضه می‌شود و قطعاً پیمانکاران از این مسئله استقبال خواهند کرد.

اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری ۲۶ هزار میلیارد تومان است

حیدری با بیان اینکه اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری در چهارمحال و بختیاری ۲۶ هزار میلیارد تومان است، بیان کرد: همچنین در کنار این مصوبات، مصوباتی از جمله توسعه کارخانه حجاب و … را نیز در دستور کار داشتیم.

وی ادامه داد: ستاد ویژه پیگیری مصوبات سفر در استان تشکیل شده است و ادارات باید در این ستاد گزارش روند جذب اعتبارات را ارائه دهند، همچنین بر اساس سهم شهرستان، فرمانداران مصوبات را از اداره‌کل مربوطه پیگیری کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه انتظار از مدیران دستگاه‌های اجرایی رویکرد تحولی در مدیریت زیرمجموعه خود است، خاطرنشان کرد: مدیران و معاونان ادارات شهرستانی که تحرک لازم را ندارند، سریعاً باید تغییر آن‌ها در دستور کار مدیران کل قرار بگیرد و نیروهای متخصص و جهادی جایگزین شوند، عمده انتصابات در استان نیروهای جوان و پرتحرک هستند.

موانع تولید در استان برطرف شود

وی تصریح کرد: باید موانع تولید در استان برطرف شود، مدیران کار امروز را به فردا موکول نکنند، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی معجزه می‌کند و نباید اجازه دهیم که تسهیلات اشتغالزایی برگشت بخورد، برای جبران کسری بودجه نیز می‌توان از محل فروش املاک مازاد تامین کرد.

حیدری با بیان اینکه ستاد هفته دولت با مسئولیت فرمانداران در شهرستان‌ها و معاون امور عمرانی در چهارمحال و بختیاری تشکیل شود، یادآور شد: پروژه‌های خوبی برای افتتاح در هفته دولت پیش‌بینی شده است، افتتاح‌ها باید واقعی باشد.

وی بیان کرد: قانون ایثارگران برای تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر باید در دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار بگیرد، استخدام خانواده‌های شهدا در اولویت است.

حیدری خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید جلوی وقوع فساد در زیرمجموعه خود را بگیرند، اگر فسادی در مجموعه رخ دهد، مدیر آن دستگاه متهم ردیف اول است.