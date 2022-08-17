لزوم افزایش سرانه فضای آموزشی هنرستانی در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امام پناهی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش رشت اظهار کرد: آموزش و پرورش سنگ بنا و نقطه شروع حرکت هدفمند و برنامه‌ریزی شده به سوی آینده‌ای روشن است.

وی با بیان اینکه توسعه علمی و فناوری کشور، نیازمند توجه بیشتر به آموزش و پرورش و تلاش دوچندان در رفع کمبودهای آن است، افزود: جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از ۲ سال مواجهه سخت با کرونا در آموزش نیازمند تلاش بی‌وقفه برنامه ریزی شده در راستای کیفیت بخشی به خدمات قابل ارائه به دانش آموزان است.

امام پناهی با تاکید بر ضرورت پایان دادن بر فعالیت‌های تابستانی برای آماده سازی شرایط بازگشایی مدارس در قالب پروژه مهر گفت: توجه به تعمیر، تجهیز و آماده سازی فیزیکی مدارس و همچنین فراهم ساختن تمهیدات لازم برای رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از مهمترین اولویت‌های اجرای این پروژه است.

فرماندار رشت با اشاره به اهمیت ایجاد فضای نشاط آفرین و جذاب برای دانش آموزان پس از چند دوره دوری از حضور در کلاس‌های حضوری اضافه کرد: شهرداری‌ها در راستای همکاری با آموزش و پرورش و با هدف زیبا سازی محیطی و خروج از فضای سرد حاکم بر فضای مدارس به دلیل تعطیلی اجباری دوران کرونا نسبت به رنگ آمیزی و زیباسازی ورودی مدارس اقدام کنند.



وی به نقش محوری انسان‌های مهارت آموخته در رونق بازار کسب و کار و تسریع در روند حرکت‌های رو به جلوی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به نیاز کشور در راستای بهره مندی از نیروی کار ماهر در آینده، باید سرانه فضای آموزشی هنرستانی در رشت افزایش یابد.



امام پناهی رفع نواقص و کمبودها در زمینه نصب سرعت گیر و نیز ترمیم تابلوهای راهنما و هشدار دهنده در محدوده استقرار مدارس را از دیگر نکات مهم در برنامه‌ریزی‌های بازگشایی مدارس برشمرد و ادامه داد: دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی و خانه‌های بهداشت با همکاری بخشداران، افراد بی سواد را شناسایی و در صورت عدم ارائه مدارک پایه تحصیلی، آنان را به سمت کلاس‌های نهضت سوادآموزی هدایت کنند.

فرماندار رشت با تاکید بر اینکه کودکان امروز افراد بالغ و والدین فردای کشور هستند، اظهار کرد: با توجه به تجربه طرح‌های موفق استفاده از ظرفیت دانش آموزی در نهادینه کردن هنجارهای پسندیده در جامعه مانند بستن کمربند در خودروها، می‌توان با اجرای طرح تفکیک زباله در مدارس، ضمن فرهنگ سازی، زمینه لازم برای برخورداری مدارس از منافع اقتصادی جداسازی کاغذهای باطله را نیز فراهم آورد.