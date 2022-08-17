بررسی صلاحیت نامزدهای هیات فوتبال بدون نماینده ورزش و جوانان فارس

قاسم محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری اولین جلسه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست هیأت فوتبال فارس، گفت: صبح چهارشنبه اولین جلسه بررسی مدارک کاندیداهای ریاست و نواب رئیس هیأت فوتبال فارس برگزار شد اما علی رغم دعوت رسمی از نماینده معرفی شده اداره کل ورزش و جوانان فارس، وی در جلسه حضور پیدا نکردند و جلسه مذکور طبق آئین نامه فدراسیون فوتبال با حضور نماینده حقوقی هیأت و سرپرست دبیری هیأت برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این جلسه به تعدادی از پرونده‌های کاندیداها رسیدگی شد که سه نَفَر از کاندیدا بدلیل نقص و عدم ارائه مدارک مورد لزوم و عدم احراز بند ٦ آئین نامه انتخابات هیأت‌های فوتبال استان‌های کشور مورد تأیید قرار نگرفتند.

سرپرست دبیری هیأت فوتبال فارس افزود: همچنین سه نَفَر از کاندیدای نواب رئیس نیز فاقد ٥ سال مدیریت بودند که این افراد هم تأیید نشدند.

محمدی ادامه داد: کار رسیدگی به پرونده کاندیدا در جلسات بعدی کمیته سه نفره ادامه پیدا خواهد کرد و اسامی نهایی در این مرحله به حراست اداره کل ورزش و جوانان با پرونده ارسال خواهد شد تا پس از بررسی آنان توسط مراجع ذی صلاح و پس از اعلام مدیریت حراست به هیأت فوتبال اسامی نهایی احراز شرایط و صلاحیت کاندیدا توسط سرپرست دبیری هیأت فوتبال به اطلاع داوطبان و عموم اهالی فوتبال خواهد رسید.

وی یادآور شد: بدلیل رعایت اخلاق انتخابات و طبق قوانین در این مرحله از رسیدگی از ذکر نام کاندیدا معذور هستیم و آنچه در فضای مجازی تحت عنوان نام کاندیدا عنوان می‌شود را نه تأیید و نه تکذیب می‌کنیم.

محمدی تاکید کرد: هدف، برگزاری انتخابات سالم و بدور از حاشیه است و با توجه به مسئولیتی که داریم در مورد هیچکدام از کاندیداها مماشات نخواهیم کرد و حق هیچ فردی هم ضایع نخواهد شد.