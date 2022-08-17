به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خضری ظهر چهارشنبه در نشست قرارگاه محرومیت زدایی که در استانداری اصفهان که با حضور مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر کشور برگزار شد، اظهار داشت: مخاطبان این صندوق بیمه روستاییان و کشاورزان و عشایر هستند که از نگاه نظام و دولت اصالت و نقش مؤثری در تولید و خودکفایی کشور دارند و اهمیت خدمت رسانی به این افراد به دلیل اصالت آنها است.

وی با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد یک میلیون نفر از جامعه کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور را در مدت کوتاهی تحت پوشش خدمات دولت قرار دهد، خاطرنشان کرد: این طرح تحولی می‌تواند فرصت مناسبی برای مشمولان از جمله کشاورزان و روستاییان و عشایر و نیز فرصتی برای متولیان باشد که به نفع روستاهای استان استفاده شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه این جلسه در زیل قرارگاه محرومیت زدایی استان تشکیل شده، ابراز داشت: هدف این قرارگاه حل مشکلات مناطق محروم و روستاها است و طبق سیاست‌گذاری موضوع ریشه‌ای مناطق بررسی می‌شود.

خضری با بیان اینکه استراتژی ما مهاجرت معکوس است، تصریح کرد: اگر بخواهیم مشکلات حاشیه شهر را حل کنیم به شدت نیازمند اجرای سیاست مهاجرت معکوس هستیم و به دلیل محرومیت‌ها است که مردم مجبور به مهاجرت از روستا به شهر و حاشیه نشینی می‌شوند؛ از این رو اگر روستاها توسعه و ارتقا یابد بی تردید در حاشیه شهرها شاهد کاهش جمعیت مهاجر از مناطق روستایی خواهیم بود.

وی ابراز داشت: سیاست استان تحقق سهمیه تکلیفی پوشش بیمه‌ای ۲۸ هزار نفر جامعه هدف در کمترین زمان است و همه باید کمک کنیم تا حتی مازاد بر این آمار بیمه شده در ماه‌های آتی داشته باشیم که لازمه آن داشتن برنامه است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استانداری اصفهان خاطر نشان کرد: انتظار داریم برنامه عملیاتی برای سازمان‌ها و نهادها تهیه و با استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی بسته‌های آموزشی در روستاها و مناطق محروم و بین عشایر توزیع و تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر کشور امضا شد.