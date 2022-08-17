به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شاه ملکی بعد از ظهر چهارشنبه در گردهمایی مسئولان حوزه آموزش از راه دور استان‌های کشور در خانه معلم اردبیل اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی آموزش از راه دور با همراهی ذینفعان به عنوان یک امر مهم و حیاتی مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه بایدها و نبایدها در قالب دستورالعمل‌های اجرایی به شکل هنرمندانه ابلاغ شده تا با انعطاف‌پذیری و جریان‌سازی بتوانیم به اهداف مورد نظر در این حوزه دست پیدا کنیم.

وی از تدارک یک‌هزار و ۴۴۸ مدرسه برای آموزش از راه دور ۱۲۷ هزار دانش‌آموز در کشور خبر داد و تصریح کرد: چهار هزار دانش‌آموز از این تعداد بازماندگان از تحصیل هستند که عمدتاً لازم‌التعلیم به حساب می‌آیند.

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش سیاست وزارت آموزش و پرورش را بسترسازی برای توسعه مشارکت و آموزش همراه با رعایت الگوهای عادلانه توصیف کرد و گفت: باید به سمت عدالت آموزشی و تربیتی حرکت کنیم تا فرصت برابر برای آموزش در گروه‌های سنی مختلف فراهم آید.

شاه ملکی راهبرد سازمان توسعه آموزش از راه دور را تقویت محتوای الکترونیکی و مجازی برای ارائه گروه‌های مخاطب عنوان کرد و افزود: در سند تحول آموزش و پرورش و دولت مردمی نیز بر عدالت آموزشی تأکید شده که مصداق تحقق عدالت آموزشی، توجه به آموزش‌های از راه دور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در سال‌جاری سیاست ما در ۲ محور تعریف شده که محور اول توسعه فضای آموزشی و پرورشی برای مدارس آموزش از راه دور است و در کنار آن ارتقای کیفی فعالیت‌ها مد نظر است.

شاه ملکی اضافه کرد: هر چند در کشورمان محدودیت‌هایی در آموزش مجازی و غیرحضوری بود اما بعد از شرایط کرونایی این آموزش‌ها انسجام بیشتری به خود گرفت و ما همچنان در مناطق دورافتاده برای پوشش تحصیلی افراد بازمانده سعی می‌کنیم تا مأموریت‌های خودمان را به درستی انجام دهیم.

وی اصلاح آئین‌نامه‌ها و تغییرات ساختاری در آموزش از راه دور خبر داد و بیان کرد: نگاه تبعیض‌آمیز و تضعیفی به این حوزه آسیب‌آفرین بوده و باید به شدت از این امر اجتناب کنیم.

شاه ملکی تقویت امر نظارت را بر برنامه‌های آموزش مجازی و غیرحضوری یادآور شد و ادامه داد: باید افراد متخصص در این حوزه ورود پیدا کنند که با همکاری شورای نظارت آموزش و پرورش کارگروهی در این حوزه شکل گرفته تا در هر ترم حداقل یک بار توسط اعضای کارگروه تخصصی بازدیدها و نظارت‌ها انجام شود.

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: امیدواریم با اصلاح شیوه‌نامه‌ها و برخی دستورالعمل‌ها بتوانیم در کنار توانمندسازی نیروی انسانی، پوشش تحصیلی را در این حوزه به شکل کامل و جامع انجام دهیم.