پروژه های جهش تولید در اولویت تخصیص اعتبارات فارس هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علی افکاری در جلسه کارگروه فرماندهی اقتصاد مقاومتی فارس بیان کرد: آنچه که امسال به ما ابلاغ شده این است که ۳۰ پروژه‌ای که باید انتخاب و در سامانه نیکا بارگذاری کنیم باید حتماً دولتی باشد.

او ادامه داد: سال گذشته در کنار پروژه‌های دولتی، پروژه‌های بخش خصوصی را نیز معرفی کردیم اما امسال آنچه که ابلاغ شده این است که پروژه‌ها حتماً باید دولتی باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس اظهار کرد: البته مهم این است که وقتی سازمان برنامه و بودجه این پروژه‌ها را به عنوان پروژه‌های اقتصاد مقاومتی می‌پذیرد، تخصیص آنها ۱۰۰ درصد است.

افکاری گفت: آنچه که ابلاغ کرده‌اند این است که پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سال ۱۴۰۰ و پروژه‌های جهش تولید سال ۹۹ نسبت به پروژه‌های اقتصاد مقاومتی امسال اولویت دارند و تخصیص اعتبار به پروژه‌ها ۱۰۰ درصد خواهد بود.

او افزود: برخی از این پروژه‌ها از محل اعتبارات ملی تأمین اعتبار می‌شوند که سعی کرده‌ایم که این پروژه‌ها را معرفی کنیم تا بتوانیم از ویژگی اقتصاد مقاومتی با تخصیص ۱۰۰ درصد استفاده کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس گفت: از جمله پروژه‌های معرفی شده می‌توان به برق‌رسانی به منطقه ویژه اقتصادی جهرم با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی، تکمیل بیمارستان ۶۴ تختخوابی رستم با ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی، تکمیل بیمارستان ۲۸۹ تختخوابی اعصاب و روان صدرا، کمک به زیرساخت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، احداث بزرگراه برازجان - کنار تخته – بابامیدان – شیراز با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی، تکمیل آزادراه شیراز – اصفهان با ۹۳ و نیم درصد پیشرفت فیزیکی، تکمیل محور جهرم – لار با ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی، احداث باند دوم محور کوار - فیروزآباد – جم با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، تکمیل محور مرودشت – درودزن با ۷۷ درصد پیشرفت فیزیکی و تکمیل محور فسا - داراب – کهگم با ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی اشاره کرد.

افکاری گفت: امسال بر اساس سیاست دولت، عملکرد همه دستگاه‌ها در زمینه اشتغال بررسی می‌شود.

او، در خصوص پرداخت تسهیلات بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه بیان کرد: بند ب این تسهیلات نیز قرض الحسنه و برای اشتغالزایی است که مربوط به کمیته امداد و بهزیستی و از محل اعتبار ۶۲ هزار میلیارد تومانی کل کشور است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس ادامه داد: این تسهیلات بر اساس شاخص جمعیت و نرخ بیکاری بین استان‌ها توزیع شده که سهم فارس از این اعتبارات ۲ هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان است که فارس در بحث تخصیص این اعتبارات استان پنجم کشور است.