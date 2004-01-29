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۹ بهمن ۱۳۸۲، ۱۱:۲۵

دقايقي پيش

دومين انفجار در شهر غزه روي داد

خبرنگار العربيه دقايقي پيش از وقوع انفجاري ديگر در شهر غزه خبر داد كه هنوز از ميزان تلفات وخسارات احتمالي اين حادثه گزارشي دريافت نشده است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازاين شبكه خبري همچنين يك راننده كاميون شماري از نظاميان اسراييلي را در گذرگاه كارني در شهر غزه به زيرگرفت. هنوز ازآمار تلفات اين حادثه گزارشي نرسيده است .
پيش از اين يك بانوي فلسطيني با انجام عمليات شهادت طلبانه در شهر قدس توانست دستكم 10 اسراييلي را كشته و 40 ديگر را زخمي كند .

کد مطلب 55661

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