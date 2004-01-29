دومين انفجار در شهر غزه روي داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازاين شبكه خبري همچنين يك راننده كاميون شماري از نظاميان اسراييلي را در گذرگاه كارني در شهر غزه به زيرگرفت. هنوز ازآمار تلفات اين حادثه گزارشي نرسيده است .

پيش از اين يك بانوي فلسطيني با انجام عمليات شهادت طلبانه در شهر قدس توانست دستكم 10 اسراييلي را كشته و 40 ديگر را زخمي كند .